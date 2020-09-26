Любите и творите — гороскоп на 27 сентября

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поощряет интерес ко всему необычному: оригинальным видам подарков, «отношениям будущего», модному дизайну, изобретениям, новым валютам, популярным нешаблонным увлечениям.

Не стоит считать все это случайной прихотью: многое вскоре войдет в обиход на постоянной основе. Это подходящий день для технического творчества и изобретательства, занятий командными видами спорта и парными танцами, неформального дружеского сотрудничества, любовных свиданий в нетривиальной атмосфере, рекламных акций и зрелищных мероприятий. Хорошо искать новое применение знакомым методам и подходам.

Овен ‌‌

Этот день Овны могут целиком посвятить привлекающим их экспериментам, в том числе, отложенным или сорванным когда-то по разным причинам. Это время технических находок, базой для которых служат ваши прежние работы, авантюры и даже ошибки. Также, сегодня вы можете потрудиться на благо своей группы, команды (что вдвойне актуально, если вы связали с ней свое профессиональное или финансовое будущее).

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам исключить из своего списка приоритетов понятие «консерватизм». Вплоть до ночи уместен большой интерес ко всему прогрессивному и перспективному. Акцент лучше сделать не на смелых футуристических фантазиях, а на конкретных прикладных разработках, которые вы уже сейчас можете применить в быту или профессиональной области. Логично внимание к стойким модным тенденциям.

Близнецы

В этот день Близнецы могут заняться подготовкой к будущему прогрессу и расширению личных горизонтов, но с оглядкой на самочувствие и некоторые незавершенные дела. Пока в них не поставлена точка, вам лучше не рваться в лидеры и скромно действовать в общих рядах - например, готовиться к учебе или долгому путешествию. Но можно смело предпринимать отдельные шаги, которые позже выстроятся в систему.

Рак ‌‌

Сегодня звезды предлагают Ракам оставаться членами своей команды (семьи, профессиональной группы, компании по увлечению). Попытка выделиться из толпы и единолично продвинуть свои интересы будет выглядеть эгоистично и несколько вызывающе, даже если вы не имели в виду ничего подобного. В такой позиции есть преимущества: в сложном для вас деле друзья или родственники станут вашей группой поддержки.

Лев ‌‌

Львам стоит активнее использовать этот день для сотрудничества и чаще откликаться на зов старых друзей. Заслуживают особого внимания зарубежные и иногородние неформальные связи, самое время вдохнуть в них вторую жизнь. Поступая таким образом, вы работаете на свое близкое будущее: то, что сейчас выглядит обычной дружеской взаимопомощью, вскоре можно превратить в стабильное официальное партнерство.

Дева ‌‌

Общая атмосфера этих суток может пойти вразрез с новым настроением Дев. Это не самый удачный момент для немедленной реализации ваших желаний: многое пойдет не по плану и это доставит вам дискомфорт. Дело осложнят легкие недомогания. Стоит отложить контакты и поездки, которые в настоящий момент кажутся вам важными. Хорошо заниматься мелкими вынужденными обновлениями, усваивать новые впечатления.

Весы ‌‌

Этот день Весам хорошо провести в обществе друзей, детей или любимого человека. Положительно повлияет новая обстановка, атмосфера игры, роста, прогресса, креатива. Заслуживают внимания модные веяния, популярные хобби. Полезен умеренно активный образ жизни, который вам может обеспечить спорт, динамичная новая часть вашего бизнеса, продвижение необычного проекта или участие в коллективной акции.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не прочь спокойно подумать о своих нуждах или поговорить о том, что их волнует - но вместо этого невольно оказываются в рядах борцов за прогресс или тех, кто занимается внедрением обновлений. Если вы не согласны с этой ролью, вам навяжут ее обстоятельства. Возможно, придется помочь друзьям, клиентам или домочадцам. Это хороший момент для тренировки технической изобретательности.

Стрелец

Сегодня все дела идут у Стрельцов веселее в обществе друзей. Не последнюю роль играет личная симпатия. Звезды советуют внимательнее выбирать себе компанию, так как вскоре вы можете начать проводить в ней много времени на постоянной основе. Стоит стать придирчивее, если речь идет о соседях, помощниках, коллегах, попутчиках, домашнем или служебном персонале. Желательно отсеивать тайных сплетников.

Козерог

Козерогам стоит внимательнее отнестись к сегодняшним приобретениям: они помогают решить лишь одну задачу. Возможно, это будет инструмент для штучной разовой работы, вещь на вырост для ребенка, украшение для особого случая или продукт со специфическими вкусовыми качествами. Это может быть и случайная прихоть. Нежелательно выбирать сегодня вещи повседневного пользования и универсального назначения.

Водолей

Водолеи могут посвятить этот день исполнению своих сиюминутных желаний, и не только. Пора готовиться к будущему, оно уже не за горами. Если в списке ваших дел числится отложенный шаг, самое время вспомнить о своих планах и повторить попытку: так вы узнаете, не пропал ли ваш былой энтузиазм. Не стоит говорить вслух о своих намерениях - наоборот, в ближайшие месяцы вам нужна сдержанность в общении.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам хорошо заняться тем, что не входит в стандартный круг их интересов. Вдохновение может появиться там, где вы его обычно не ждете - в этом случае, звезды советуют «ловить момент» и действовать. Планировать на этот день традиционные дела и процедуры нежелательно: по тем или иным причинам, все будет валиться у вас из рук или вас будут постоянно отвлекать непредвиденные обстоятельства.