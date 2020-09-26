Завершайте важные дела — финансовый гороскоп на 27 сентября

Сегодня у каждого есть возможность решить старые вопросы и дела.

Овен ‌‌

В начале дня Овнам следует держаться подальше от людей с сомнительной репутацией. Если вы периодически подрабатываете на частных заказах, то сейчас следует быть предельно осторожными. Не соглашайтесь выполнять работу без предоплаты или гарантий её оплаты в дальнейшем. В этот день банк может вам отказать в ссуде.

Телец

Тельцам сегодня не следует обольщаться относительно обещаний начальства выдать премию в повышенном размере. Этот день может разочаровать вас в вопросах, касающихся реализации планов на будущее. Например, может выясниться, что некоторые вопросы на самом деле решить труднее, чем вы предполагали. Другая напряженная тема дня – поиск помещения под аренду.

Близнецы

Близнецам, занимающим руководящие должности, сегодня лучше воздерживаться от принятия важных управленческих и организационных решений. Все дело в том, что сейчас на вас будут пытаться оказать мягкое давление с целью склонить к тем или иным решениям. Также это не лучшее время для контактов с представителями властей или вышестоящим начальством.

Рак ‌‌

Ракам в этот день следует осторожнее общаться с людьми, приехавшими издалека. Велика вероятность того, что вы можете столкнуться с обманом, мошенничеством. Также строго соблюдайте нормы закона, не соглашайтесь на темные схемы бизнеса. Берегите свою деловую репутацию. Другая тема, требующая особого внимания – регулирование финансовых потоков в части доходов и расходов

Лев ‌‌

Львам сегодня звезды не советуют прибегать к финансовым заимствованиям. Держитесь подальше от чужих денег, не берите деньги в долг и не давайте никому взаймы. При совершении покупок, расплачивайтесь наличными деньгами. В этот день может усилиться опасность кражи денег с кредитных банковских карт.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Работникам сферы услуг следует проявить максимум внимания при контактах с клиентами. Дело в том, что среди клиентов могут попасться люди с нечестными намерениями. Вторая тема, которая тоже может заставить вас побеспокоиться – недостоверность поступающей информации.

Весы ‌‌

Весам сегодня будет нелегко найти взаимопонимание с коллегами. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Возможно, вы почувствуете предвзятое к себе отношение. Также в этот день может снизиться производительность труда из-за плохой организации и нерационального использования рабочего времени.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сосредоточиться на тех делах, которые вы хорошо знаете и умеете. Текущие вопросы будут решаться относительно благополучно. Что касается новых дел, то здесь вам следует хорошенько подумать, прежде чем решаться браться за них. Лучше воздержаться от экспериментов.

Стрелец

Стрельцам сегодня рекомендуется делать ставку на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Неплохо будет развиваться партнерский бизнес, можно заниматься среднесрочным планированием. Вместе с тем, без проблемных моментов тоже не обойтись. Вы можете почувствовать, будто вашу активность пытаются ограничить. Возможно, это будет связано с проверками со стороны фискальных властей.

Козерог

Козерогам сегодня звезды не советуют прорабатывать вопросы расширения и укрепления деловых связей. Дело в том, что в вашем поле зрения часто могут появляться люди с нечестными намерениями. Кроме того, вы сейчас будет нелегко сразу отличить честного человека от обманщика. Затрудняется работа с документами. В какой-то момент может выясниться, что потерян важный документ.

Водолей

Водолеи сегодня вряд ли смогут проявить свойственные им практические способности и предприимчивость в делах. Дело в том, что на данный момент у вас не будет полного и ясного понимания, что и как следует делать. А то понимание, которое есть, может оказаться вашим заблуждением. Также это неблагоприятное время для выполнения индивидуальных клиентских услуг.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день следует сосредоточиться на тех делах, которые вы в состоянии будете довести до полного логического завершения. Именно тут вас и ожидает успех. Однако это не лучшее время для проявления инициативы. Многое будет зависеть от вашего часто меняющегося настроения. В отношениях с коллегами также не все складывается благополучно. Ваш профессиональный авторитет может пострадать.