Самые несчастные женщины по гороскопу

В наше сложное время очень трудно быть счастливым. Необходимо смотреть на мир не так, как большинство людей, тогда получится справиться со многими недовольствами.

Согласно астрологическим исследованиям, выделяются определенные знаки зодиака, которые считают себя несчастными. Если говорить о женщинах, то выделяют следующие знаки зодиака, которые часто все усложняют.

Увидеть женщину-Рака в тот момент, когда она радуется жизни, очень тяжело. По ее мнению, довольным может быть только недальновидный человек. Рак считает жизнь сложной штукой, а поэтому расслабляться нет времени. Нужно постоянно быть начеку. При этом женщина-Рак может даже испытывать удовольствие от своих страданий. Если поинтересоваться, как у нее дела, то, скорее всего, можно услышать жалобы на все происходящее вокруг. Для женщины-Рака несложно во всех жизненных мелочах находить что-то негативное. Это настоящий пессимист, который получает от такого состояния большое удовлетворение. Что касается других людей, которые радуются жизни, то Рак их считает неискренними. Кроме того, женщины-Раки — очень мягкие натуры и не способны противостоять внешнему давлению. Конечно, такая женщина в очередной раз выполнит просьбу, но, скорее всего, в душе она сильно расстроится.

Представители знака зодиака Дева слишком серьезно относятся к жизни, а поэтому позитив от них исходит очень редко. Женщина-Дева трагически относится к любым, даже самым мелким хлопотам. Она даже не замечает собственных успехов, причем она может делать это намеренно. Женщина-Дева находится в постоянном напряжении и сама не стремится изменить свои взгляды на жизнь. Причиной этого является чувство обостренной ответственности. Однако плюс в этом есть. Если Дева пообещает что-то другому человеку, то она обязательно это сделает. Ведь она страшно боится нереализованных планов. Однако и после выполнения обещания женщина-Дева останется недовольной. Она привыкла постоянно ожидать только худшего и не думать о хорошем. Возможно, это является причиной того, что удача не находится на стороне Девы. Из-за этого женщине-Деве все победы даются с огромным трудом. Как правило, для достижения определенной цели ей требуется много времени и усилий.

Как считают астрологи, среди представителей знака зодиака Рыбы также часто можно найти женщин, которые привыкли чувствовать себя несчастными и все усложнять. По крайней мере, они сами так утверждают, и основания для этого действительно есть. Астрологи установили, что многие проблемы у представителей данного знака зодиака возникают из-за огромной неуверенности в себе. Кто-то может с этим поспорить, ведь женщин-Рыб можно часто увидеть в амплуа независимых и сильных личностей. Однако это всего лишь маска, а внутри это ранимые и чувствительные люди. Они не откажутся от того, чтобы рядом находился уверенный человек, способный разрешить многие проблемы. Вот в таком случае Рыбы будут чувствовать себя комфортнее. Та женщина-Рыбы, которая найдет себе уверенного и сильного мужчину, будет чувствовать себя счастливой. Если же она его потеряет, то начнет страдать ещё больше, чем до его появления. Занятие самобичеванием для женщины-Рыбы является нормальным процессом. При этом она начинает копаться в своей душе до тех пор, пока не обнаружит причину недовольства. В результате внутреннее состояние такой женщины сильно ухудшается, и она начинает нуждаться в ободрении и поддержке. Однако женщину не всегда могут успокоить даже круглосуточные утешения со стороны партнера. В итоге женщина-Рыбы снова ныряет в пучину отчаяния.