Расходуйте деньги с умом — финансовый гороскоп на 28 сентября

Сегодня стоит воздержаться от неоправданных расходов.

Овен ‌‌

В течение этого дня Овны могут пребывать в неопределенности. Дело в том, что на вас нахлынет большое количество информации, в которой вам трудно будет правильно сориентироваться. Не следует доверять сведениям, поступающим от малознакомых женщин – они могут намеренно дезинформировать вас. В конце дня постарайтесь не делать непредсказуемых поступков.

Телец

Тельцам звезды советуют не планировать слишком крупных расходов. Работа в составе творческого коллектива может не сложиться, и тогда вы много времени потратите впустую. Уровень доходов этого дня может оказаться меньше, чем вы планировали. А поступление денег на ваш расчетный счет в банке может задержаться. Не перегружайте себя работой – берегите силы и здоровье.

Близнецы

Близнецам сегодня трудно будет угнаться за часто меняющимися запросами начальства. В первой половине дня вам могут один за другим поступать распоряжения, часто противоречащие или отменяющие друг друга. Это тем более вероятно, если вашим непосредственным начальником является женщина. Не нервничайте, и постарайтесь подходить к оценке ситуации с юмором.

Рак ‌‌

Ракам сегодня звезды не советуют вести деловую переписку и обсуждать вопросы сотрудничества с потенциальными партнерами из других стран. Дело в том, что сейчас складывается ситуация с множеством неопределенных факторов и трудно говорить о чем-то конкретном. Не исключены проверки со стороны представителей фискальных властей.

Лев ‌‌

Львам сегодня не рекомендуется проводить пусконаладочные работы с техникой и механизмами. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы снизить риск технических поломок. Для этого требуется не допускать работы механизмов на пределе их ресурсных возможностей, с перегрузками. Другая напряженная тема дня – финансовая нестабильность.

Дева ‌‌

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, в которых вам придется жить и работать. Это означает, что большинство ваших шагов может наталкиваться на препятствия. В первую очередь это почувствуют те, кто вовлечен в партнерский бизнес. Также трудно придется при выполнении клиентских заказов.

Весы ‌‌

Весам в этот день следует рациональнее распределять свои силы и время. Дело в том, что у вас будет мало энергии и, если вы будете её расходовать неправильно, то ваши планы по работе останутся невыполненными. Кроме того, вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, усталость, недомогание, что может неблагоприятно отразиться на уровне работоспособности.

Скорпион

Скорпионам сегодня вряд ли стоит браться за новые дела. Потребность в творчестве и желание как-то проявить свои таланты и способности усиливаются. Однако это еще не означает, что вы преуспеете на этом поприще. Это не лучший день для финансовых вложений в рекламу. Спекулятивный бизнес, связанный с игрой на валютной бирже, может привести вас к потере крупных сумм денег.

Стрелец

У Стрельцов, связанных с партнерским бизнесом, сегодняшний день складывается нестабильно. Излишне амбициозные планы вашего партнера не находят у вас поддержки и понимания. Это ведет к разногласиям и рассогласованности в делах. Сложнее всего придется тем, кто работает на арендуемых площадках или помещениях. Арендодатель может повысить арендную плату.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день станет испытанием на прочность имеющихся у вас деловых связей. Если вы заинтересованы в сотрудничестве со всеми людьми, которые вовлечены в сферу вашего бизнеса, то наберитесь терпения и научитесь не реагировать излишне остро и критически на нарушения данных вам обязательств.

Водолей

У Водолеев сегодня может недоставать финансовых средств для обеспечения реализации некоторых проектов. Возможно, это и к лучшему. Поскольку, воздержавшись от неоправданных расходов, вы сохраните то, чем пока еще располагаете. Это не лучший день для биржевых игроков. Ваши предположения относительно изменения котировок акций и валют могут оказаться ошибочными.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня может получиться эмоционально насыщенный день. В связи с этим ваше настроение и намерения могут часто меняться. Поэтому крайне нежелательно предпринимать какие-то инициативы или начинания. Ведь, чтобы ваши начинания были успешными, надо уметь действовать твердо и последовательно. В этом смысле сегодня ваши деловые качества будут находиться на невысоком уровне.