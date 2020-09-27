Всплывут детали из прошлого — гороскоп на 28 сентября

11-12 лунные сутки. Утром аспекты Луны в Водолее обеспечат деловой, романтический или игровой настрой, но импульс будет непрочным.

Важными делами (в том числе, личными) лучше заняться в начале дня, так как по мере развития событий запас энергии будет иссякать. В конце дня тригон Луны в Рыбах к Меркурию настроит на приватный разговор, углубленное исследование, тайные раздумья или обмен новостями по закрытым каналам. В это время заслуживают внимания тонкие мистические знаки, подсказки памяти и интуиции. Появится шанс расшифровать знак, код или секретное сообщение. Неожиданные детали всплывут в связи с прошлым.

Овен ‌

Пока не настал вечер, Овны могут продолжать заниматься вчерашними делами. При этом звезды советуют не тянуть ни с запланированными накануне шагами, ни со спонтанными инициативами: пик активности сегодня приходится на раннее утро и в любой сфере лучше действовать по горячим следам. В конце дня важную информацию придется расшифровать, новости придут к вам задним числом по знакомым тайным каналам.

Телец

Тельцам вплоть до вечера придется держать фокус на будущем - например, на карьерных перспективах, на изменениях в доме, в финансовом положении или в имидже. Чем сложнее и необычнее стоящая перед вами в этой сфере задача, тем больше оснований взяться за нее рано утром. Вернуться к знакомому режиму удастся лишь в конце дня. Возможно, перед сном вас ждет приватный важный разговор со старым другом.

Близнецы

Близнецам лучше проявить инициативу утром, а далее действовать по инерции. День начнется неплохо, но запас везения и азарта постепенно будет снижаться. Ни одно дело не стоит откладывать на вечер: изменятся либо обстоятельства, либо ваши мотивы. На первое место выйдет план, долг, здоровье или незавершенное дело, может поступить извещение, тайный приказ от начальства, приватная просьба от коллег.

Рак ‌‌

На этот день Ракам не стоит планировать важные начинания или погружение в свою частную жизнь. Вплоть до вечера придется участвовать в коллективных делах, ориентироваться на атмосферу в своей группе или социуме. Вечер принесет вести издалека или информационную поддержку, вы получите подтверждение, одобрение, дружескую подсказку. Стоит отложить на вечер учебу, исследование, звонок, отправку письма.

Лев ‌‌

Пока не наступил вечер, звезды советуют Львам заниматься поддержкой партнерских и дружеских связей, почаще пуская в ход свое личное обаяние. К важнейшим совместным акциям и поиску срочной помощи по неофициальным каналам стоит приступать утром. К концу дня все внешние мероприятия лучше свернуть. Появится повод для размышлений, воспоминаний, подозрений, семейного или другого приватного разговора.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не удастся опереться на знакомые правила, например, на старую понятную инструкцию и привычное удобное расписание. Придется действовать по ситуации - или ждать, пока она вернется в прежнее русло. Звезды подсказывают, что это случится лишь вечером, зато он окажется очень информативным. Вы получите надежные данные, нужные люди смогут выйти на связь или пригласят вас к частной беседе.

Весы ‌‌

Сегодня все самое интересное, новое и динамичное ждет Весов утром. В начале дня окажутся эффективнее инициативы и удачнее тренировки, найдется время для удовольствий, творчества, любви. Вечером стоит обратить внимание на слухи и новости, связанные с деньгами, налогами и медициной. Возможно, перед сном вам придется углубиться в изучение деталей инструкции, рецепта, списка услуг, истории платежей.

Скорпион

Чтобы вникнуть в детали или поговорить о наболевшем, Скорпионам сегодня придется ждать вечера. Сами обстоятельства вынудят вас отложить до позднего часа доверительный разговор, переписку, критичную встречу, звонок, а также уединенные размышления, работу с документами и глубокие исследования в жизненно важных для вас сферах. Днем хорошо заниматься домом, проводить обновления или помогать друзьям.

Стрелец

В дневные часы Стрельцы могут пользоваться дружелюбием своего окружения. Все интересные и перспективные мероприятия (особенно, деловые, спортивные, технические и романтические) звезды советуют проводить утром: это время навысшей активности, готовности к делу или к игре. Вечер пройдет на другой волне. День может закончиться разговором на давнюю деликатную тему, тайной перепиской, семейной беседой.

Козерог

Основную часть дня Козероги проведут в новых условиях или вне привычных надежных ориентиров. Будут затруднены точные оценки и адекватные суждения (в том числе, насчет покупок). Решение, принятое на фоне такого настроя, вряд ли окажется верным. С любыми выводами лучше повременить до вечера: в конце дня вы неожиданно получите информацию, знак, весть от друзей или подсказку от собственной памяти.

Водолей

Сегодня Водолеи наиболее энергичны в первой половине дня. Отправляться в поездку, тренироваться, заниматься сложной работой, а также проявлять активность в любви звезды советуют утром. Удачный старт позволит какое-то время действовать по инерции, но к вечеру любое мероприятие лучше прервать. День может закончиться неожиданной тайной покупкой, финансовой новостью или нетипичной денежной операцией.

Рыбы ‌‌

На этот день Рыбам не стоит что-либо планировать: все пойдет не так. Возможен обескураживающий сюрприз, тупик. Результат может остаться для вас загадкой. Зато вечером для вас не будет тайн, по крайней мере, в части дней минувших. Пищу для ума вам дадут новости издалека или ваши воспоминания. Возможно, вы сложите паззлы из прошлого и приблизитесь к пониманию загадки, которая не давала вам покоя.