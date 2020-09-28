Самые могущественные знаки по мнению астрологов

Астрологи заявляют, что качества людей определены уже при рождении. И не только знаком зодиака, но и стихией.

Среди представителей Огня самым могущественным является Стрелец. Он точно знает, чего хочет от жизни и умеет этого добиваться. При этом он эмоционально сильный знак. Стрелец редко поддается на провокации, а трудности только придадут ему сил и уверенности. Все проблемы он встречает с улыбкой. Сила представителя знака заключается в оптимизме и умении трезво оценивать ситуацию.

Самым могущественным среди знаков зодиака Земли является Козерог. Он обладает огромной волей. Видя перед собой цель, он упорно следует ей. Астрологи отмечают, что решительности и последовательности этого знака можно только позавидовать.

Среди знаков зодиака Воздуха самым сильным считается Водолей. Представитель знака не привык унывать. Водолей всегда принимает верные решения благодаря своей интуиции. При этом он с оптимизмом смотрит на окружающий мир и стремится к гармонии.

Самым сильным среди представителей стихии Воды являются Рыбы. Астрологи уверены, что по стойкости духа они не только самые сильные в своей стихии, но и среди всех знаков зодиака. Рыбы могут летать в облака и фантазировать о несбыточном, однако они никогда не упустят возможности воспользоваться ситуацией и достичь задуманного. Этот знак терпеливо переносит все проблемы и ждет своего часа. Могущественным его делают такие качества как: любить, надеяться и верить.