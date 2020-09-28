Зачем старообрядцы прячут посуду с едой под скатерть

Как известно, старообрядчество появилось в России после реформ, учрежденных московским патриархом Никоном.

Оставшись в русле православной церкви, староверы чтут и соблюдают множество самых разнообразных традиций, которые распространяются на все сферы их жизни, и в том числе на процесс принятия пищи.

Поведение за столом

Любая трапеза в старообрядческих семьях начинается и заканчивается молитвой, потому что только в этом случае «стол никогда не оскудеет». Вообще к столу староверы относятся с особым трепетом, считая этот предмет мебели «престолом Божьим». Именно поэтому по столу нельзя стучать и складывать на нем руки.

Во время принятия пищи у староверов принято вести себя «чинно»: не вертеться и не разговаривать. Также запрещается болтать ногами и закидывать ногу на ногу. Как утверждают старообрядцы, в первом случае человек «качает беса», а во втором – «бесы обвиваются вокруг его ног». С поведением бесов связывают староверы и необходимость накрывать всю посуду в доме и ведра с водой.

Как накрывают посуду

В жилищах старообрядцев никогда не увидишь открытой посуды. Крышками, материей, салфетками или, как встарь, обычной соломой накрывают все: сахарницы и солонки, тарелки с хлебом, любые емкости с водой. Как пишет Е. С. Бойко в своей работе «Коммуникативное поведение староверов в акте трапезования», заранее расставив на столе угощения к приходу гостей, старообрядцы в обязательном порядке прячут блюда под скатертью. Только когда наступает время трапезы, скатерть снимают. Кроме того, поев, каждый член семьи «покрывает» тарелку ложкой.

Староверы накрывают питье или еду крышками или скатертями с обязательным произнесением Иисусовой молитвы. Иногда посуду просто перекрещивают и говорят «Аминь».

Особенно строго правило, согласно которому следует накрывать любую посуду, действует в вечернее время. Если кто-либо из членов семьи нечаянно оставит ведро с водой открытым на всю ночь, то никто эту воду больше пить не будет. То же самое относится и к любой пище или напитку, забытым на тарелке или в чашке и не накрытым каким-либо предметом.

Все дело в бесах

Представители старообрядческих течений верят в то, что в воде и продуктах, оставленных открытыми, «купаются бесы». Для бесов это не только шанс помыться, но и одно из любимейших удовольствий. Как утверждают староверы, люди, употребившие в пищу соль или воду, в которых «искупались» нечистые, обязательно заболеет.

А чаще всего, если у старообрядцев спрашивают о происхождении традиции «покрывания» посуды, они приводят в пример одно «сказание». В этом сказании говорится о святом, который встретил на своем пути беса и спросил, куда тот идет. А бес ответил святому: «Знаю я, что у одного христианина в доме есть открытая соль и вода. Так я в воде обмоюсь, а в соли оботрусь».