Осторожнее с банковскими картами — финансовый гороскоп на 29 сентября

Сегодня стоит еще раз проверить защиту своих «электронных» средств.

Овен ‌‌

В этот день Овны могут оказаться в неблагоприятных условиях для ведения партнерского бизнеса. Усиливается жесткий прессинг со стороны конкурентов. Те, кто завязан на выполнение клиентских заказов, сейчас не смогут обеспечить себя работой в достаточном объеме. При всей сложности ситуации сегодняшнего дня, старайтесь не делать резких движений, не позволяйте себе неконтролируемых поступков.

Телец

Тельцам в этот день следует максимально понизить уровень физических нагрузок. Следует помнить о рекомендации экономить силы. Дело в том, что сейчас ваше состояние здоровья может оказаться не в лучшей форме, и перенапряжения приведут вас к большой потери энергии (которой у вас и так мало). Постарайтесь не ввязываться в конфликтные ситуации с коллегами.

Близнецы

Близнецам рекомендуется воздерживаться от новшеств. Вы будете склонны к авантюрным рискованным поступкам и, переключившись на биржевую игру, рискуете моментально проиграть имеющиеся у вас деньги. Старайтесь сосредоточиться на той работе, которую вы хорошо знаете и умеете и где чувствуете себя уверенно. За новые дела, сколь бы интересными они вам не показались, браться пока не следует.

Рак ‌‌

У Раков этот день может быть связан с пертурбациями в карьере. Возможно, в вашей трудовой организации, фирме, предприятии сменится начальство и начнется этап кадровых перестановок и перетрясок. Старайтесь вести себя сдержанно и заранее внутренне смириться с тем, что предстоит.

Лев ‌‌

Львам на этот день звезды не советуют планировать деловые встречи, поездки и свидания. Сегодня многие планы могут оказаться несостоятельными, поскольку слишком много изменений будут происходить с вами и вокруг вас. Отнеситесь со всем вниманием к подготовке документов и их хранению. Велика вероятность потери некоторых важных документов, которые вам потребуются для ведения дел.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день может быть связан с напряжением при принятии финансовых решений. Возможно, вы так и не дождетесь поступления на свою карточку обещанного платежа. В этот день крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы. Как бы сложно вам не было в финансовом смысле, постарайтесь жить по средствам, обходиться теми деньгами, которыми располагаете.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют сосредоточиться на решении финансовых, материальных проблем. Наиболее важные дела лучше всего запланировать на первую половину дня. В целом же этот день складывается достаточно напряженно для тех из вас, кто имеет отношение к деловому партнерству. Лучше не планировать на сегодня деловых встреч с обсуждение наиболее острых и принципиальных вопросов.

Скорпион

В этот день Скорпионам предстоит много времени потратить на обдумывание того, что и как предстоит делать. Дело в том, что сейчас вы почувствуете себя в весьма стесненном состоянии. Чтобы преодолеть внутреннее стеснение и сомнения постарайтесь более скрупулезно подойти к сбору и анализу информации. И тогда многие сомнения отпадут сами собой.

Стрелец

Стрельцы всегда отличались некоторым авантюризмом и широтой взглядов в бизнесе. И им часто фантастически везет. Однако сегодня явно не ваш день и рискованные поступки вряд ли будут оправданы с экономической точки зрения. Чтобы не допустить принятия опрометчивых решений от вас требуется только одно: не делать ничего такого, в чем вы пока плохо разбираетесь.

Козерог

Козерогам сегодня лучше не пересекаться с вышестоящим начальством. Это крайне нестабильный день с точки зрения удержания своих позиций в карьере. Возможно, вам сообщат о грядущем сокращении штатов, и вы будете пребывать в смятенном состоянии относительно своей будущей профессиональной судьбы. Однако это крайнее проявление тенденций этого дня. Рассчитывайте на лучшее.

Водолей

Если Водолеи имеют свой бизнес, то звезды советуют в этот день не заниматься вопросами, связанными с подготовкой документов и аналитической обработкой информации. Деловые свидания и поездки в этот день тоже лучше отменить. По крайней мере, если деловые свидания и состоятся, то вы вряд ли останетесь довольными результатом. Контакты с людьми идут сегодня крайне напряженно.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день следует еще и еще раз проверить, насколько сильно защищены ваши банковские счета и банковские карточки. Прежде всего, это относится к тем, кто часто пользуется Интернетом для дистанционного оперирования своими финансами через онлайн-сервисы банков. Соблюдайте меры финансовой безопасности.