Фэншуй-прогноз на октябрь: Что сулит Земная Удача

В октябре лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на юго-востоке и северо-западе, более или менее – на северо-востоке.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в текущем месяце.

На юго-востоке открываются месячные Врата прибыли. Знак Гэн на небесном кольце говорит о том, что получить эту прибыль будет непросто. Возможны какие-то сложности, задержки или препятствия.

Тем не менее, источник развития находится именно здесь. И активность сильных мира сего будет связана именно с юго-востоком. Так что тем, кто не привык отступать и планомерно бьет в одну цель, тем, кто умеет ждать и каждодневно собранно работать, рано или поздно обязательно улыбнется Удача. И свою выгоду они обязательно получат.

На северо-западе немного противоречивая ситуация. Месячная звезда нацеливает на умную работу, активный поиск новых путей и новых решений.

Более осторожная годовая звезда, наоборот, хочет притормозить, положиться на проверенное, стимулирует продвижение хоть и не быстрое, зато более стабильное. Творческая задача – два этих устремления совместить. С умом отсеять все ненужное и пробуксовывающее, малоликвидное, но сохранить, трансформировать и модернизировать то, что еще может послужить, и найти ему новое применение.

На северо-востоке очень активная и рабочая картинка. С одной стороны, довольно бодрая, конкурентная, для кого-то даже жестковатая. С другой – несколько таинственная. Здесь будет важно прислушиваться к своей интуиции и присматриваться к знакам Вселенной, чтобы понять, когда можно рискнуть, а когда стоит вовремя соскочить, убежать и скрыться. В общем, тоже довольно творческий сюжет.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится север.

Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени. Если в секторе находится ваша входная дверь, обязательно повесьте на ручку двери металлический колокольчик.

Отметим, что вышеперечисленные звездные комбинации сложатся в указанных секторах не сразу, а с 8 числа – дня наступления месяца Огненной Собаки.

С пожеланием фэншуйного октября, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)