5 знаков, которые душат партнера своей критикой

В отношениях надо уметь мириться с недостатками друг друга.

Постоянно критиковать вторую половинку из-за его/ее минусов — не выход. Но некоторые люди не могут иначе. С помощью астрологии мы вычислили, кто из знаков зодиака очень критично относится к своему партнеру.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Если все идет не так, как планировал Телец, это выводит его из себя. То же самое касается отношений. На вторую половинку может вылиться целая волна критики, если он/она не сделал того, что хотел Телец.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы очень нетерпеливы. Они не хотят мириться с тем, что их не устраивает. Если твой партнер родился под этим знаком Зодиака, тебе будет нелегко. Девы любят держать власть в своих руках и очень критично относятся к своей второй половинке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы тоже отменные критики. Они всегда уверены, что их решение по какому бы то ни было поводу —самое правильное. А вот с выбором второй половинки они редко считаются.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги критичны в выборе партнера и своей второй половинке они спуску совсем не дают. Человек, который находится с ними в отношениях, должен быть очень серьезным и главное — неленивым. Если это оказалось не так, Козерог будет постоянно критиковать партнера.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Еще одни критики — Водолеи. Этот знак Зодиака может сделать так, что партнер вообще будет чувствовать себя нежеланным. Если Водолея что-то не устраивает во второй половинке, он очень явно даст об этом знать.