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Стали известны пророчества Ванги на 2021 год

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: Говорит Уфа

В сети уже давно появилась информация о пророчестве известной болгарской провидицы Ванги. Речь идет о событиях, которые ожидают нашу страну и мир в следующем году.

Согласно пророчеству провидицы, Россию ожидает тяжелый демографический кризис. Он не станет критичным, однако понадобится время, чтобы справиться с этой проблемой. Кроме того, Россию ожидают трудности во внешнеполитической сфере. Нашей стране будут противостоять невероятной энергией целый ряд стран. Ванга предупреждала, что Россия сможет выдержать такой натиск и стать еще могущественней. При этом укрепится и дух россиян.

Ванга предсказывала, что мировая медицина окажется на новом уровне. На фоне опыта медиков, полученного в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией, и попытках ряда стран разработать вакцину от вируса, прогноз Ванги кажется вполне обоснованным.

Провидица также говорила о том, что в 2021 году произойдут перемены в финансовой сфере. По ее мнению, могут выйти из оборота бумажные деньги.

Отметим, феномен Ванги в течение долгих лет изучали многие ученые по всему миру, в том числе и советские специалисты. Они тщательно разбирали прогнозы провидицы, и, согласно их отчетам, точность предсказаний была не меньше 70%.

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