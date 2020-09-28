5 мужчин по гороскопу, с которыми не надо связываться

Любые взаимоотношения требуют любви и терпения.

При этом некоторым людям просто не свойственно жить под одной крышей с кем-то. Это связано с характером и настроем к семейной жизни. Кто-то готов посвятить себя полностью партнеру, а кто-то — любить только себя. Астрологи объяснили, с представителями каких знаков зодиаков не стоит вступать в серьезные отношения.

5 позиция – Рак

Мужичины-Раки переполнены чувствами и сомнениями. Их практически невозможно понять. Они могут слепо верить любимому человеку, а потом в одно мгновение превратиться в самых подозрительных созданий. Представители знака жаждут любви, однако боятся, что она исчезнет. Строить серьезные отношения мужчинам-Ракам мешает именно их неуверенность.

4 позиция – Рыбы

Раздуть скандал на ровном месте — супер способность мужчин-Рыб. Они готовы даже самую мелочь превратить в огромную проблему. Представители знака постоянно нуждаются во внимании, в частности, своего партнера. На первый взгляд, жизнь с такими мужчинами кажется сказкой. Однако столкнувшись с выяснением отношений, Рыбы отвечают агрессией.

3 позиция – Дева

Все что угодно можно ожидать от мужчин-Дев. При этом лучше держаться подальше, как у них плохое настроение. И даже несмотря на то, что они выглядят холодными и объективными, внутри них кипят нешуточные страсти. Они чем-то напоминают бомбу замедленного действия. Мужчины-Девы выжидая момента, могут выстрелить в своего партнера необоснованными обвинениями.

2 позиция – Близнецы

Непостоянными являются мужчины-Близнецы. Они эмоциональны и страстны, однако всегда находятся в поиске. Это связано с тем, что у Близнецов две личности, противоречащие друг другу. Вступать в серьезные отношения с представителями знака — трудная задача. Ведь не каждый сможет ужиться с их непостоянством.

1 позиция – Скорпионы

Лидирующую позицию среди мужчин, с которыми тяжело строить серьезные отношения, занимают мужчины-Скорпионы. Проблема в том, что они очень глубокие люди. Им бывает сложно разобраться со своими внутренними проблемами. И при этом тяжело кому-то открыть душу, так как они не приемлют чувство уязвимости. В этом случае представителям знака проще надеть на себя маску одиночки.