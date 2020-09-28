Какой силой наделяет мужчин их знак зодиака

Марс – мужская планета. Даже в гороскопе женщины положение Марса показывает, какого мужчину она подсознательно желает, ну а в мужском гороскопе Марс говорит о своем обладателе напрямую.

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Марс в Овне

Это самый сильный и сексуальный Марс, и мужчина с ним отличается своими первобытными проявлениями: он просто берет то, что хочет. И ту, которую хочет. Разумеется, это нравится не всем и не всегда.

Марс в Тельце

Это такой замедленный в движениях мужчина, который тем не менее обладает ярким темпераментом и точно знает, чего хочет. Раскачать его – дело непростое, но если вы справитесь, его батареек хватит надолго.

Марс в Близнецах

Мужчина с таким Марсом – самый легкий и любопытный. Он действует импульсивно, иногда аморально, но зато с ним всегда интересно и нескучно.

Марс в Раке

Это, пожалуй, самый нежный Марс. Горячность планеты сглаживается характеристиками лунного знака. Такие мужчины тяжело проявляют агрессию, но если уж его прорвало, то он устроит сильнейшее эмоциональное потрясение всем вокруг.

Марс во Льве

Мужчина с таким положением Марса хочет, чтобы им восхищались. Он ведет себя по-королевски и ощущает, что обязательно должен найтись кто-то, кто будет исполнять его желания. Да, еще он страшный собственник.

Марс в Деве

У мужчин с таким положением Марса отмечают высокие качества организатора и карьерные устремления. Всю свою энергию он отдает работе и заботе о материальном. Неплохо, но иногда в нем не хватает огня.

Марс в Весах

Это сложное положение Марса – мужчина будет бояться проявлять свою агрессию напрямую. Зато он научится быть дипломатичным, нежным и деликатным. Да вот только женщинам нравятся плохие парни.

Марс в Скорпионе

Это самый страстный Марс. Он обожает секс и всегда имеет миллион чувственных желаний, заложником которых и становится. Кстати, это и самый мстительный Марс, так что звезды не советуют портить с ним отношения.

Марс в Стрельце

Мужчина с таким положением Марса источает чистый энтузиазм. Он всегда имеет кучу желаний и хочет получить все здесь и сейчас. Иногда его нужно уметь притормаживать, чтобы остаться в живых.

Марс в Козероге

Марс в Козероге считается одним из самых сильных положений. Здесь встречается колоссальная целеустремленность и практичность, что помогает достичь чего угодно в довольно короткий срок.

Марс в Водолее

Мужчина с таким положением Марса свободолюбив и независим, вы никогда не приберете его к рукам. С ним интересно и нестабильно, неожиданно и необычно.

Марс в Рыбах

Это мутный Марс. Потому что он никогда не выражает свои желания прямо, а предпочитает добиваться своего окольными путями. Такой мужчина кажется вялым, хотя внутри может скрываться огромная сила.

Дарья Лопушкова