Какой силой наделяет мужчин их знак зодиака

Марс – мужская планета. Даже в гороскопе женщины положение Марса показывает, какого мужчину она подсознательно желает, ну а в мужском гороскопе Марс говорит о своем обладателе напрямую.
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Это самый сильный и сексуальный Марс, и мужчина с ним отличается своими первобытными проявлениями: он просто берет то, что хочет. И ту, которую хочет. Разумеется, это нравится не всем и не всегда.
Это такой замедленный в движениях мужчина, который тем не менее обладает ярким темпераментом и точно знает, чего хочет. Раскачать его – дело непростое, но если вы справитесь, его батареек хватит надолго.
Мужчина с таким Марсом – самый легкий и любопытный. Он действует импульсивно, иногда аморально, но зато с ним всегда интересно и нескучно.
Это, пожалуй, самый нежный Марс. Горячность планеты сглаживается характеристиками лунного знака. Такие мужчины тяжело проявляют агрессию, но если уж его прорвало, то он устроит сильнейшее эмоциональное потрясение всем вокруг.
Мужчина с таким положением Марса хочет, чтобы им восхищались. Он ведет себя по-королевски и ощущает, что обязательно должен найтись кто-то, кто будет исполнять его желания. Да, еще он страшный собственник.
У мужчин с таким положением Марса отмечают высокие качества организатора и карьерные устремления. Всю свою энергию он отдает работе и заботе о материальном. Неплохо, но иногда в нем не хватает огня.
Это сложное положение Марса – мужчина будет бояться проявлять свою агрессию напрямую. Зато он научится быть дипломатичным, нежным и деликатным. Да вот только женщинам нравятся плохие парни.
Это самый страстный Марс. Он обожает секс и всегда имеет миллион чувственных желаний, заложником которых и становится. Кстати, это и самый мстительный Марс, так что звезды не советуют портить с ним отношения.
Мужчина с таким положением Марса источает чистый энтузиазм. Он всегда имеет кучу желаний и хочет получить все здесь и сейчас. Иногда его нужно уметь притормаживать, чтобы остаться в живых.
Марс в Козероге считается одним из самых сильных положений. Здесь встречается колоссальная целеустремленность и практичность, что помогает достичь чего угодно в довольно короткий срок.
Мужчина с таким положением Марса свободолюбив и независим, вы никогда не приберете его к рукам. С ним интересно и нестабильно, неожиданно и необычно.
Это мутный Марс. Потому что он никогда не выражает свои желания прямо, а предпочитает добиваться своего окольными путями. Такой мужчина кажется вялым, хотя внутри может скрываться огромная сила.
Дарья Лопушкова