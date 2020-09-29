Обещания могут покалечить отношения — любовный гороскоп на 30 сентября

Не выкидывайте слова на ветер или позже придется за них ответить.

Овен ‌‌

В этот день вам придется решить что для вас важнее: личная жизнь или карьерный рост. От этого решения будет зависеть куда вы направите свои силы. Одиноким Овнам звезды рекомендуют не играть с огнем. Постарайтесь не флиртовать с человеком, который вам не нравится.

Телец

Не исключено, что в этот день вы увидите отношения с любимым человеком по-новому, с неожиданного ракурса. Скорее всего, этот взгляд будет отличаться от привычного, но позволит вам увидеть потенциал вашего союза. Одинокие Тельцы сегодня могут встретить свою половинку.

Близнецы

Сегодня вам, скорее всего, придется взять на себя ответственность за все происходящее между вами и объектом вашей симпатии. Только это может уберечь вас от импульсивных и необдуманных поступков. Одиноких Близнецов звезды предостерегают от авантюрных поступков.

Рак ‌‌

Ракам день вряд ли принесет важные события и серьезные изменения в личной жизни, если только вы сами не проявите активность. Если вы пока одиноки, то неожиданно для себя можете влюбиться с первого взгляда. Впрочем, угаснуть это чувство может так же быстро как появилось.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам постараться приложить все силы для того, чтобы сохранить душевный комфорт и понимание с любимым человеком. Постарайтесь не поддаваться эмоциональным порывам. Одиноким Львам стоит избегать бесперспективного романтического увлечения.

Дева ‌‌

Постарайтесь в этот день не давать второй половинке никаких обещаний, особенно в отношении будущих перспектив вашего любовного союза. Одинокие Девы готовы согласиться на непродуманный поступок, который, впрочем, значительно ускорит устройство личной жизни.

Весы ‌‌

Сегодня Весам звезды советуют воздержаться от резкости в словах и поступках. Этим вы только осложните непонимание с любимым человеком. Постарайтесь заняться любимым делом и отвлечься от переживаний. Если вы пока не встретили вторую половинку, доверьтесь течению событий.

Скорпион

Если в этот день вы почувствуете неуверенность в своих силах, постарайтесь избавиться от этого. Звезды подсказывают, что у вас нет причин для сомнений, так как партнер отвечает взаимностью на ваши чувства. У одиноких Скорпионов есть возможность начать виртуальное знакомство.

Стрелец

Не исключено, что ваша пассия в этот день принимает все слишком близко к сердцу. Постарайтесь не допускать двусмысленных ситуаций и проявите вашу заинтересованность в продолжении отношений. Одинокие Стрельцы столкнутся с неожиданными результатами своих действий.

Козерог

Звезды советуют Козерогам оставить при себе переживания из-за мимолетной ссоры с любимым человеком. Эмоциональная буря скоро уляжется, и вы найдете правильное решение. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь не упустить счастливой возможностью.

Водолей

Возможно, быть предельно откровенным со второй половинкой вам покажется нелегким делом, но только откровенный разговор по душам позволит вам преодолеть разногласия. Одиноких Водолеев ждет перспективное знакомство с влиятельным представителем противоположного пола.

Рыбы ‌‌

Если в этот день любимый человек уделит вам меньше внимания, чем обычно, не огорчайтесь. Несмотря на занятость, все мысли второй половинки только о вас. Чуть позже партнер обязательно вам это докажет. Одинокие Рыбы не прочь перевести дружеские отношения в более интимные.