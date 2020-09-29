Придется сдаться — гороскоп на 30 сентября

13-14 лунные сутки. День низкоэнергетичных состояний.

Положение транзитной Луны подчеркнет душевную или физическую усталость, может спровоцировать пассивность, отстраненность, склонность к уединению или эскапизму. Не расслабиться сверх меры поможет план, привычка к порядку или необходимость поддерживать профессиональную форму. Также хорошей опорой может стать наработанный внутренний психологический стержень или надежный духовный ориентир. Не рекомендуется приступать к новым делам, проявлять инициативу, стремиться к публичности, пытаться руководить событиями. Подходящий день для отдыха и подведения итогов.

Овен ‌‌

Овны проведут последний день сентября «на малых оборотах». По сравнению с днем вчерашним, ничего принципиально нового не случится. Сохранится режим покоя, защиты, контроля или секретности. Будет сложно выйти за границы территории или за рамки правил. Если вы все же решите проявить инициативу, звезды советуют действовать без лишней суеты, не привлекая к себе внимания и по заранее известной схеме.

Телец

Тельцы сегодня немного мечтательны и сентиментальны, что не мешает им оставаться мудрыми и предусмотрительными. Если завтра вам предстоит важный шаг или вы нуждаетесь в точных договоренностях, звезды советуют расставить все акценты именно сегодня, пока вы мыслите здраво и не подвержены коварным внешним влияниям. Кроме того, в этот день более покладисты ваши партнеры и менее нахальны ваши враги.

Близнецы

Сегодня Близнецы надеются поставить в скучном или неприятном деле точку, но звезды подсказывают, что оно может затянуться. На финальном этапе возможны профессиональные, психологические или организационно-бюрократические заминки. Ситуация требует проницательности, скрупулезности и постоянного сканирования: чем больше скрытых деталей вы увидите сейчас, тем меньше будет «накладок» в ближайший месяц.

Рак ‌‌

Сегодня ничто не мешает Ракам фиксироваться на старинных мечтах или давних идеалах. Где бы вы ни находились и что бы ни делали, ваши мысли могут витать в дальних странах или иных мирах. День подходит для подтверждения общего мировоззрения или общих политических взглядов, делает прочнее вашу веру, может укрепить вашу связь с духовным учителем, правовым защитником или профессиональным наставником.

Лев ‌‌

В эти сутки Львам лучше оставаться начеку. Прямые угрозы и острые ситуации маловероятны, но возможны опасности иного рода. Вашими тайными врагами могут быть духовные или любовные соблазны. Вы можете пропустить скрытую небрежность в последней фазе важных работ или неявный симптом хронической болезни, например, маскированной депрессии. Предотвратить «тихий кризис» поможет сочетание опыта и чутья.

Дева ‌‌

Сегодня Девам трудно выйти за рамки сложившихся отношений, в том числе, профессиональных. К счастью, заданные границы будут скорее достоинством ситуации, чем ее недостатком. Четкие регламенты и знакомые традиции выручат вас, если вы столкнулись с чужим отсутствием или молчанием, чьей-то скрытной или нечестной позицией. Не стоит бояться рискованной встречи: она пройдет спокойно или будет отменена.

Весы ‌‌

Весы сегодня зависимы от обстоятельств, самочувствия, комплекса рутинных обязанностей, старого морального долга. Избежать рассеянности и небрежности поможет план или тщательный контроль. Соблюдая протокол, режим, рецептуру, в нужный момент важно также проявить заботу и сочувствие. День подходит для ухода за больными и немощными, лечебно-профилактических процедур, наведения порядка в медикаментах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут позволить себе никуда не спешить. Можно опираться на старые привычки, приметы, планы и правила. День благоприятен для отдыха и спокойных занятий, для медитаций, воспоминаний, уединенных размышлений, приватной переписки, работы с личным дневником или архивом. Если накануне вы уже поймали нужное настроение, в эти сутки ничто не мешает вам оставаться в нем вплоть до ночи.

Стрелец

Сегодня Стрельцы привязаны к дому или к тем временным условиям, в которых оказались. День может усилить потребность в уединении, а также зависимость от семейной атмосферы, домашних порядков и привычек детства. Повышенная впечатлительность способна привести к зацикливанию на одолевших вас мыслях или воспоминаниях. Вас может посетить пассивность, сонливость, ностальгия или тайный навязчивый страх.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам занять спокойную, пассивную и даже отстраненную позицию. Позволив обстоятельствам идти своим чередом, вы в эти сутки ничего не теряете - наоборот, бережете драгоценную энергию, выигрываете время или дополнительно укрепляете свое душевное равновесие, в котором так нуждаетесь. Стоит избегать излишеств, контролировать внутренний ход эмоций, ограничить круг общения.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям навести порядок в делах, но не считать его идеальным. Не стоит огорчаться, если ситуация пока не позволяет вам полностью избавиться от старого имущества, радикально сменить гардероб, диету или список бытовых принадлежностей. Возможно скопидомство по привычке. К некоторым вещам вы можете питать сентиментальную нежность или не выбрасывать их из суеверного страха.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбы интуитивно занимаются подведением итогов, для чего основательно погружаются в свое прошлое. Чтобы картина была полнее, не стоит ограничиваться размышлениями о своей частной жизни (особенно, если в собственной истории вам уже давно все ясно). Не будет лишним оценить общую панораму событий, вникнуть в подоплеку макропроцессов и сделать глобальный вывод в важной для себя области.