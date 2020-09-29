Почему врачи ненавидят меняться дежурствами

Ролик рассказывает о приметах и суевериях, в которые верят люди. Многие и сегодня опасаются чёрных кошек и женщин с пустыми вёдрами, и эти приметы знакомы всем. Но у представителей разных профессий есть и собственные традиции и ритуалы. Так, космонавты предпочитают писать синими чернилами, врачи не любят меняться дежурствами, а музыканты в день концерта обязательно встают с правой ноги. О других любопытных профессиональных суевериях узнайте из видео.

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