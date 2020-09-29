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Три знака зодиака ждет большая любовь в октябре

Родной город2 часа назад
Фото: Depositphotos

Любовь – это счастье и необходимый элемент для полноценной жизни. Эти чувства согревают людей как лучи весеннего солнца. Так кому же повезёт встретить свою судьбу в октябре?

Близнецам второй осенний месяц подарит массу интересных и важных знакомств. Главное, внимательно присматриваться к новым людям. Правильный выбор будет продиктован не только логикой, но и внезапно вспыхнувшими чувствами.

Представителей зодиакального созвездия Стрельцы ждет большой объем работы в октябре. Юпитер, являющийся их покровителем, создаст прекрасную обстановку для развития крепких отношений.

Людей, родившихся под знаком Рыбы, тоже ждет любовная лихорадка. Покровитель Нептун подарит необычайно романтичный октябрь. Присмотревшись к своему окружению, вы обязательно увидите того, кто сможет перевернуть жизнь с ног на голову. Выбирать нужно, слушая внутренний голос.

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