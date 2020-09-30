Астрологи назвали топ-5 самых мудрых женщин по гороскопу

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают незаурядными интеллектуальными способностями.

Так, женщины, которые являются Овнами по знаку зодиака, отличаются врожденной проницательностью, инициативностью и выносливостью. Эти качества помогают им всегда оставаться на высоте. Девушки-Овны не следуют общепринятым принципам и проявляют себя на лидирующих позициях.

Также к «умным» знакам зодиака относятся Скорпионы. Их представительницы хитры, но могут производить впечатление простых особ. Часто такие девушки видят людей насквозь, они умелые стратеги.

Девушки-Козероги спокойны и серьезны с самого детства. Они контролируют свои эмоции и упрямо достигают своих целей.

— А интеллект этой дамы вызывает восхищение. Она постоянно пополняет багаж собственных знаний. Эта рассудительная и сдержанная особа с легкостью демонстрирует свое превосходство над другими, — сообщает астролог.

Водолеи всегда могут найти выход из любой ситуации. Девушки способны удивлять своей уравновешенностью и изобретательностью. Представительницы этого знака зодиака редко совершают необдуманные поступки.

Завершает топ-5 самых умных знаков зодиака Девы. Женщины, рожденные под этим знаком, всегда могут поддержать беседу. Они найдут выход из любого тупика и разберутся во всех тонкостях любой работы.