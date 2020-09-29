Психолог: «Пока ты – не ты, рядом с тобой остаются не те»

«Дружи с правильными людьми», «выбирай тех, кто может тебя чему-то научить», «соответствуй трендам» – сотни подобных посланий получает ребенок, а затем взрослый в течение жизни.

И многие стараются им следовать: начинают определенным образом разговаривать или проводить свое время, выбирают стиль одежды или манеру общения не свойственную им, зато позволяющую быть «своим» в выбранном сообществе. И, вроде бы все делается «как надо», а чего-то не хватает. Точнее не хватает очень определенного чего-то – ощущения счастья и гармонии, в жизни появляется чувство разочарования, неудовлетворенности, злость, обида, болезни…Что не так?

Дело в том, что быть счастливым можно при условии соблюдения важного правила – надо быть самим собой, знать свои желания, свои цели и задачи и именно ими и заниматься. И никакие модные тенденции, высокие зарплаты, важные связи не смогут заменить главного – чувства удовлетворенности о того, что я делаю именно то, для чего пришел в этот мир.

К сожалению, умение распознавать свои желания и следовать им довольно часто глушат еще в детстве. Тем самым, запускается очень деструктивная программа: не будь собой, не проявляйся, не живи. Если такие послания были получены – от них необходимо избавиться. Ровно так же, как избавиться от общения с людьми, с которыми общаться надо, но не хочется.

Пока человек находится в кругу тех, кто не разделяет его интересы и ценности, ему будет казаться, что весь мир такой – непринимающий и непонимающий. Поэтому первый шаг – вспомнить о том, что по-настоящему цепляло и радовало (обычно еще в раннем детстве) и начать искать единомышленников в этом деле.

Рисование, пение, чтение, прогулки, что угодно. После общения с такими людьми, можно обратить внимание на то, как измениться состояние внутри – а оно точно измениться. И, скорее всего, в лучшую сторону. И если направление выбрано правильно и откликается истинному зову души – «не те» люди как будто бы сами начнут пропадать, уступая место тем, кто поможет раскрыться и найти свое место в этом мире.

Диана Сабитова