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Какому знаку зодиака в октябре повезет больше остальных

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Depositphotos

Астрологи объяснили, кому в октябре судьба подготовила аттракцион небывалой щедрости. Речь идет о Весах.

Представители знака смогут оставить позади свои проблемы и насладиться приятным моментом. Их жизнь в октябре заиграет новыми красками, а переживания перестанут омрачать душу. Весов ожидают позитивные перемены и приятные знакомства.

Во второй половине месяца звезды подготовили для них приятный сюрприз в виде денежного бонуса. Так, Весы будут вознаграждены за прошлые страдания. Теперь с лихвой окупятся все их усилия.

Однако астрологии предостерегли Весом от общения с представителями Дев и Тельцов. Созидательный союз они могут составить со Львами и Водолеями.

Большие перемены ожидают представителей знака в конце месяца, стоит лишь не прозевать знаки судьбы.

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