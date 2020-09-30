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3 склонных к ожирению знака зодиака

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Люди под знаками зодиака Телец, Рыбы и Рак сильнее остальных склонны к быстрой полноте. Астрологи уверены, что форма тела зависит не только от физнагрузок и правильного питания.

Телец

Представителей этого знака зодиака называют «сахарными» алкоголиками. Они обожают шоколад и сладости, но не замечания в адрес своей фигуры. Эти люди часто обижаются на критику, но отказаться от любимой еды все равно не могут.

Рак

Быстрый набор веса у людей этого знака зодиака объясняется состоянием психики. Раки любят эмоционировать. Большинство своих проблем они «заедают». Радостные события они тоже привыкли отмечать вкусной пищей.

Рыбы

Представители этого знака зодиака склонны к ночным перекусам и вредной еды. Рыбы считаются очень депрессивными людьми, поэтому они могут нарушать свой привычные ритм жизни и правила приема пищи.

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