Китайская метафизика о здоровье в октябре

С августа 2020 года Звезда Болезни Тянь Жуй в месячных раскладах Ци Мень Дун Цзя перестала выступать в качестве главенствующей звезды Направляющей Матрицы.

Это значит, что тема болезни перестала быть основным трендом и главной темой, задающей тон нашему общему развитию или неразвитию.

Конечно же, определенная опасность все еще реальна. Поскольку дом Звезды Болезни активен в годовой карте до конца текущего года. И всплески заболеваемости (и даже не обязательно коронавирусом) все еще вероятны.

Но самое страшное определенно уже позади.

Энергетика октября вполне сбалансирована. Нет никаких мажорных аспектов столкновения или наказания энергий. Все пять элементов получают определенную поддержку. А для физиологии это всегда хорошо. Поскольку все системы организма получают некоторую энергетическую подпитку.

Месячная звезда Болезни находится в южном доме. В этом положении она будет ленива, а потому не особенно зловредна и опасна. Тем не менее, обладателям южных спален будет полезно заняться профилактикой.

Кроме них, опасность может подстерегать обладателей северных, восточных и западных спален. В особенности, если они родились в годы, оканчивающиеся на 3, 7, 8 и 9. Всем упомянутым лицам хорошо проявить некоторую осторожность, попринимать витамины, пройти обследование или даже походить на уколы.

Таким образом они могут энергетически «проиграть» сюжет из первого дома месячного расклада Ци Мень Дун Цзя, который преодолевает (читай – побеждает) болезнь.

Кроме того, как это ни странно, для преодоления болезни очень эффективно будет пение или хотя бы прослушивание музыки. И то, и другое в принципе полезно в период межсезонья. В данном случае это также укладывается в характер проявления преодолевающих болезнь операторов месячного расклада.

Хорошая энергетическая картинка делает октябрь вполне удачным месяцем для давно планируемых операций.

Но только если вы не Дракон по году или по дню своего рождения.

Энергия Дракона сталкивается с энергией Собаки месяца, поэтому Драконам с резкими движениями пока лучше повременить.

Кроме того, сложности могут поджидать «июльских Быков» и «январских Коз».

Для них в октябре образуется проблемный аспект «наказания земли».

Таким людям очень важно весь месяц избегать лишнего беспокойства, перегруза в работе, проявлять осторожность в горах, под землей, на строительстве, а также при взаимодействии с обитателями земли (насекомыми и грызунами). И обязательно следить за правильным питанием.

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)