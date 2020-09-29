Что произойдет в судьбе Рыб осенью

Рыбам этой осенью будет помогать сама Вселенная исполнять свои и чужие желания, так что будьте аккуратны с формулировками.

Первые два осенних месяца пройдут под покровительством Нептуна: он расслабит вас (хотя куда уж больше) и настроит на глубокую внутреннюю работу, результаты которой вы увидите уже в следующем году. В ноябре Рыб ожидает ускорение жизни, появится много новых дел и контактов, захочется выйти из зоны комфорта и попробовать что-то неизведанное. Кстати, щедрая Венера подарит добрые отношения именно с теми, кто поможет вам в реализации ваших планов. Также вы встретите людей, общение с которыми прольет свет на ваши самые потаенные планы и желания, о которых вы и думать не смели. Не отметайте смелые предложения только потому, что они кажутся вам непривычными и неприличными – дайте себе подумать.

Отношения

Сентябрь покажет, кто вам друг, а кто нет. Будьте честными с собой: не закрывайте глаза на чужие проступки, выясняйте отношения, не глотайте обиду. Помните, что только вы знаете, что вам по-настоящему нравится, а что нет. И кто вам нравится, а кто нет. Ищите общество людей, которые вам приятны. В первой половине октября возможны размолвки с дорогими людьми, но все сложится удачно, никаких резких расставаний не предвидится. Вторая половина октября и начало ноября будут отмечены вашими стремлениями сохранить то, что есть – но звезды советуют не слишком усердствовать. Не берите полностью ответственность за отношения на себя, наблюдайте, как проявляет себя и вторая сторона. Если тот, кого вы цените, не делает шагов навстречу, не заботится о ваших чувствах, задумайтесь, нужна ли вам эта игра в одни ворота. Остаток ноября Рыбы проведут, встречая новых людей и прикидывая, насколько перспективными могут быть отношения с ними.

Работа

В карьерном плане Рыбы будут поставлены перед сложным, но необходимым выбором. В октябре речь пойдет о том, чтобы преобразовать часть ваших обязанностей во что-то другое, а может и вовсе сбросить с себя груз ненужной ответственности. Не сказать, что это будет простое решение, поэтому приготовьтесь к душевным метаниям (звезды говорят, в этом у вас большой опыт). В начале ноября появится что-то, что позволит вам проявить себя по-новому, не упустите свой шанс. Это может быть вакансия, которую вы давно искали, например. Последняя треть ноября и весь декабрь пройдет в подготовке к чему-то важному – возможно, вы начнете новое обучение по профессии или договоритесь о стажировке, которая выведет вас на качественно новый уровень.

Дарья Лопушкова