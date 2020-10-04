Нервы на пределе — гороскоп на 5-11 октября

Гороскоп на неделю 5-11 октября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов неделя может пройти в бурной обстановке, которая, однако, не всегда будет связана с положительными эмоциями. Во-первых, вам, вероятнее всего, придется серьезно потратиться. Покупка товаров может идти хаотически и совершенно бессистемно. Такое неосмотрительное финансовое поведение приведет к преждевременному опустошению вашего бюджета. Поэтому полезно составить список покупок и сверить его со своими финансовыми возможностями прежде, чем идти в магазин. Во-вторых, возникнут проблемы в партнерских отношениях. Старайтесь быть тактичнее и избегайте обсуждения острых вопросов. Сдерживайте свои амбиции и самомнение – сейчас они могут оказаться несколько излишними. В конце недели могут вырасти ваши доходы, и это позволит восстановить баланс бюджета.

Телец

У Тельцов в начале и середине недели могут активизироваться партнерские отношения. Возможно, вы, вместе с партнером, будете склонны строить какие-то грандиозные планы и у вас будут сформированы несколько завышенные ожидания. А когда что-то пойдет не так, как планировалось, то это может привести к разочарованиям и конфликтным ситуациям. Поэтому звезды советуют вам быть готовым к разным неожиданностям и терпимее относиться к поведению партнера. Однако, несмотря на все сложности и перипетии компромисс возможен. Однако примирение может произойти только в конце недели. Если речь идет о супружеских отношениях, то вам могут примирить ваши дети и осознание, что ваша семья создана для детей. Это сразу способно повысить ответственность между партнерами. Хорошее время для романтических отношений. Также эта неделя может быть связана с осложнениями в отношениях с представителями власти и закона. Например, следует строго исполнять правила дорожного движения во время поездок на личном транспорте. Общение с инспектором ДПС не сулит вам приятных эмоций. Нежелательно заниматься юридическими вопросами, подавать исковые заявления. Возможно, вам придется побороться за сохранение своей репутации от распространения ложных сведений, слухов и сплетен.

Близнецы

У Близнецов в начале и середине недели может быть много забот и хлопот. Рекомендуется равномернее распределять свои нагрузки. Дело в том, что при излишне высоких нагрузках у вас могут начаться осложнения со здоровьем. Делайте только то, что является необходимым, и не планируйте слишком много работы для себя. Также эти дни могут быть сопряжены с нестабильностью в романтических отношениях. Возможно, вы почувствуете сильную страсть и будете готовы на радикальные поступки. Однако не забывайте учитывать мнение любимого человека на этот счет. Не исключены конфликты на почве ревности и усиления собственнических инстинктов. Проявите внимание и заботу, старайтесь не провоцировать любимого человека на неадекватные поступки. Конец недели может быть связан с возросшим риском получения травм, ушибов, ожогов или порезов. Старайтесь просчитывать последствия от любых своих действий и не делайте того, что повышает риск травматизма. От случайных интимных связей тоже лучше воздержаться, если не хотите проблем со здоровьем впоследствии. Лучшее место, где вы будете чувствовать себя комфортно – это ваше жилье и ваша семья. Здесь вас будет окружать тепло и забота близких людей.

Рак ‌‌

У Раков в начале недели могут кардинально поменяться планы. Если вы планировали провести вечер в компании друзей, то накануне может произойти романтическое знакомство, и вы поменяете свои планы на более интимные. Также не исключено, что между вашим любимым человеком и кем-то из друзей произойти конфликт, что испортит отношения со вторыми. Возможны и другие варианты напряженных ситуаций, большая часть которых будет вращаться вокруг дружеских и любовно-романтических тем. Во второй половине недели могут возникнуть разногласия с партнером по браку. Причиной станет нежелание проводить с партнером больше свободного времени. Что касается семейной жизни, то здесь также нет стабильности и возможны разного рода пертурбации. Лучше всего вы будете ощущать себя в дороге, в поездках и в контактах. Возможно приятное знакомство на выходных.

Лев ‌‌

Львы в начале и середине недели могут метаться как белки в колесе между работой и домашними делами. Вы можете осознать, что не успеваете выполнить запланированный объем работ и постараетесь форсировать темп деятельности. Конфликт между работой и домом может стать похож на перетягивание каната. Может усилиться напряжение, связанное с недовольством начальства и ждущих своего решения неотложных семейных и хозяйственно-бытовых дел. Примерно такое же напряжение может возникнуть у тех, кто проходит обучение, кому нужно подготовить зачетные и контрольные задания. Запланированные увеселительные поездки и новые знакомства могут сорваться по независящим от вас причинам. В конце недели старайтесь придерживаться умеренности в питании. Лучше в эти дни посидеть на легкой фруктовой диете, поскольку ваша пищеварительная система может привести к усилению аппетита – переедание может привести к проблемам со здоровьем. Не следует браться за те дела, для выполнения которых у вас недостаточно знаний. Тем не менее, вы можете улучшить свое финансовое положение и порадовать себя новыми покупками.

Дева ‌‌

Девы в начале и середине недели, возможно, планировали какую-то важную поездку или встречу. Однако обстоятельства могут поменяться и поездка сорвется. В эту неделю лучше не заниматься оформлением документов, особенно если они имеют отношение к учебе или получению разрешения на поездку за границу. Не исключено, что вы не успеете в нужный срок получить документы или вам что-то помешает вашим планам. Также помните, что в эти дни любые контакты с окружающими людьми у вас могут проходить в нервной и достаточно напряженной обстановке. Поэтому лучше не строить больших надежд на какие-то новые знакомства и романтические встречи. Финансовая обстановка также складывается напряженно – расходы могут оказаться выше ваших ожиданий. В конце недели хорошее время для смены имиджа – это особенно актуально для женщин. Посетите салон красоты и там вы сможете обрести новый облик, который порадует вас и приятно удивит окружающих.

Весы ‌‌

Весы могут ожидать серьезных перемен в жизни. У некоторых произойдет переустройство и изменение прежнего жизненного уклада, начало чего-то нового. Например, это может быть уход из родительского дома, переезд в съемное жилье. Это особенно касается тех ситуаций, когда отрыв от семьи давно назревал и требовалось только решиться на уход. Однако, несмотря на внутреннюю готовность к переменам, ваше финансовое положение сейчас не настолько прочное, чтобы закрепить их. При этом крайне нежелательно прибегать к займам. Могут возникнуть разногласия с близкими родственниками. Причиной может послужить приглашение куда-то и споры вокруг этого. Также может проявиться нежелание партнера помогать по хозяйству. Сейчас вам будет комфортно только в одиночестве. Хорошее время для духовных практик, занятий техниками самосовершенствования, йогой и медитациями.

Скорпион

Личные инициативы типичных Скорпионов в начале и середине недели могут натолкнуться на противодействие со стороны партнера по браку или по бизнесу. Возможно, вам придется убеждать какого-то влиятельного и авторитетного человека, от мнения которого будет зависеть исход вашего дела. Могут расстроиться ваши планы относительно совместного с партнером по браку времяпрепровождения на каких-то мероприятиях. Например, партнер может отказаться идти на вечеринку или на концерт. Вторая половина недели может быть связана со сложностями в отношениях с людьми из вашего окружения: соседями, знакомыми, приятелями, друзьями и родственниками. Возможно, их просьбы к вам о содействии в каких-то вопросах пойдут вразрез с вашими личными планами. Не стоит жертвовать своими личными интересами ради чужих дел – сосредоточьтесь на своих делах. Также это неблагоприятное время для поездок с незнакомыми людьми. В частности женщинам не рекомендуется садиться в попутные автомашины в салон с незнакомыми мужчинами. Лучше всего Скорпионы будут чувствовать себя в кругу друзей, подруг и единомышленников.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется не замыкаться в себе и чаще выходить из дома. Возможно, сейчас вы переживаете не самые легкие времена. Ваши трудности могут быть связаны со здоровьем или какими-то препятствиями на пути. Может сложиться так, что, несмотря на огромные усилия, вы не сможете добиться нужного результата. Некоторые ваши планы могут внезапно поменяться из-за изменения обстоятельств. Это не лучшее время для развлечений и поддержания дружеских контактов. На выходных лучше воздержаться от похода по магазинам, от покупки подарков, ювелирных украшений и предметов роскоши. Также не следует тратить деньги на развлечения и азартные игры. Тем не менее, у вас могут обозначиться позитивные подвижки в карьере. Безработные в конце недели найдут подходящий вариант.

Козерог

Козероги на этой неделе могут испытать тягу к праздному времяпрепровождению. Ваша энергия будет охотно расходоваться на дружеское общение, посещения вечеринок, концертов, клубов, ресторанов и театрализованных представлений. Все пройдет относительно успешно, если вы будете контролировать свои желания. Возможно, вы почувствуете усиление амбиций, которые вместе с избыточными употреблениями спиртного могут завести вас дальше, чем хотелось. Дело в том, что сейчас очень важно во всем соблюдать чувство меры. Не исключены ссоры с близкими родственниками. Возможно, сейчас не лучшее время озвучивать свои идеи и намерения – вы вряд ли встретите понимание и поддержку со стороны членов семьи. У молодых людей, живущих в родительском доме, конфликт может дойти до попытки уйти из дома. Лучше всего вы будете ощущать себя во время путешествия. Новые страны и новые впечатления порадуют вас.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может быть много забот и хлопот. Возможно очень напряженное время на работе и дома в семье. Необходимо успеть подготовить и сдать отчеты, выполнить все срочные дела, поручения. Объем предстоящих дел может зашкаливать, появится суета и лишние движения. Без строгого планирования вы вряд ли успеете что-то сделать или завершить дела. Кроме того, отношения в семье могут сложиться излишне напряженными. Вторая половина недели неблагоприятна для общения с незнакомцами. На выходных не следует садиться в общественный транспорт – это чревато неприятностями, особенно для молодых женщин. Опасайтесь обманов, мошенничества при совершении покупок на рынке. Тем не менее, подсознательно вы можете стремиться к получению острых впечатлений, чтобы пощекотать себе нервы.

Рыбы ‌‌

У Рыб в начале и середине недели может сложиться шумная и суетная атмосфера. Возможно, вас ожидает множество контактов с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Возможно, какие-то встречи создадут у вас ощущение праздника и большой событийной движухи. Хотя на самом деле все ваше общение с окружающими может оказаться совершенно пустой и бесполезной тратой времени. Постарайтесь сосредоточиться на каком-то конкретном деле и доведите его до полного завершения – это станет залогом того, что время не потрачено впустую. Нежелательно в эти дни пользоваться личным автомобилем. При вождении автомобиля вы можете нарушить правила и попасть под штрафные санкции. Вторая половина недели неблагоприятна для контактов с друзьями. Устройство дружеской вечеринки может изрядно подорвать ваш личный бюджет, а удовлетворения от проведенной вечеринки вы вряд ли получите. Нельзя брать и давать деньги взаймы, если не хотите испортить отношения. Тем не менее это благоприятное время для партнерских отношений. Супружеские отношения будут строиться на любви и взаимном уважении.