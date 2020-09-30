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На какое животное похожи женские знаки зодиака

Kdpconsulting.ru1 час назад
Фото: Depositphotos

Сегодня мы решили сравнить каждую женщину, исходя из ее знака зодиака, с определенным животным.

Женщина-Овен — енот

Милые с виду енотики настоящие бойцы по жизни, и никогда не дадут себя в обиду. Почему еноты полощут продукты? Не потому что любят кушать чистое, а потому, что жертва менее вредна, если ее притопить! Так и с Овнами, будьте начеку!

Женщина-Телец — медведь

Свирепый хищник и смешной обитатель леса. Медведь любит проводить время наедине с самим собой, заниматься чем-то для себя приятным, чужих не любит, и способен растерзать, если ему кто-то неугоден. А вот своих медвежат, свою семью, медведь будет до крови защищать. Все прямо в точку про женщину-Тельца.

Женщина-Близнецы — барханная кошка

Кошка хищная, но очаровательная. Даже взрослая особь похожа на котенка. Живет барханная кошка в пустынях, и ее редко кто встречает. Так и женщина-Близнецы, она любит иногда уходить в себя, и порой кажется всем безжизненной пустыней. Но у нее очень богатый внутренний мир, а выжить в нем смогут только самые близкие, посторонним точно лучше не совать свой нос.

Женщина-Рак — лев

Женщине-Раку необходима семья, а она уж сама будет о ней заботиться. Близкие люди всегда на первом месте, и, если их кто-то обидит, Рачиха способна разорвать в клочья. Так и Лев, попробуйте притронуться к его львятам, мало не покажется!

Женщина-Лев — домашняя кошка

Какой вы представляете домашнюю кошечку? Мягкой, ласковой и игривой! А еще всем известно, что кошки в доме себя считают хозяевами, и даже Богами. В принципе, так о себе считает и женщина-Львица! Если кто-то не хочет ей поклоняться, жди беды, и тут одними царапками не обойдется!

Женщина-Дева — волк

Умный, хитрющий и осторожный хищник. Женщина-Дева очень часто собирает вокруг себя стаю, которая всегда надеется на ее мудрый совет и помощь. Всех подряд она, как и волк, к себе не подпускает. По-настоящему близкими остаются для нее часто только родные люди. Но это не значит, что на остальных она будет нападать без причины, точнее, нападать будет, но и причина тогда для этого отыщется весомая.

Женщина-Весы — панда

Для меня панда – самый очаровательный и безобидный зверек. Но не стоит забывать, что она тоже хищник, хоть и вегетарианец, ну, почти. Панда может слопать яйца птиц или маленького зверька, если в этом есть необходимость. Женщина-Весы тоже не нападает без крайней необходимости, поэтому ее все считают доброй и милой, но наглеть тоже не стоит.

Женщина-Скорпион — тигр

Еще один опасный и таинственный хищник. Вот уж кто может напасть без причины, так это он. И ведь женщина-Скорпион тоже порой начинает агрессивничать без особых причин, да и вообще поведение у нее достаточно загадочное. Будьте начеку, никогда не знаешь, из-за чего она может разозлиться.

Женщина-Стрелец — касатка

Вот так сравнение! Очаровательное млекопитающее-хищник, которого еще называют китом-убийцей! Касатка умная, отличный стратег и тактик, но на людей никогда не нападает. Напасть касатка может, если ее свободу отобрать, тогда она точно начнет мстить. И то же самое можно сказать про женщину-Стрельца. Свобода для нее святое, и даже не пытайтесь заставить ее сидеть дома и варить борщи.

Женщина-Козерог — собака

Что общего у женщины-Козерога и собак? То, что они очень преданные, и все делают для своих близких. Козерог все отдаст ради благополучия и здоровья родных ему людей!

Женщина-Водолей — хорек

Милый хорек может буквально в считанные минуты устроить настоящий переполох вокруг себя. Странный, непредсказуемый, стремительный, внезапный. Ну, все в точности, как и про женщину-Водолея! Лучше не спорить с представительницей этого знака зодиака, она либо обидится и уйдет в себя, либо устроит настоящую атаку!

Женщина-Рыбы — рыжая лисичка

Лиса – символ хитрости, она прекрасна и до такой же степени опасна. Чтобы приручить лисицу, нужно очень сильно постараться! С Рыбами все аналогично. Женщины этого знака зодиака восхитительны и внешне и в общении, подают они себя так, что все считают их милыми, но не забывайте, что они довольно хитренькие. Если такая особа попадет к вам в дом, то готовьтесь к тому, что вы будете полностью подчинены исполнению ее желаний! Бежать или смириться – выбор за вами!

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