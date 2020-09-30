5 знаков зодиака, которые обязаны быть руководителями

Некоторые люди уже рождаются лидерами с заложенными в них качествами.

Они умеют руководить, направлять и оказывать поддержку. Руководителем может стать каждый, однако некоторые люди лучше всего проявляют себя в этом отношении. Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых, по их мнению, прирожденные боссы.

Овен. Представители знака наделены всеми качествами, которыми обладают лидеры. Все они связаны с идеями, сотрудничеством и осознанным выбором.

Стрелец. По своей натуре Стрельцы — исследователи. Они целеустремленны и знают, как реализовать своей потенциал. Представители знака любят побуждать других учиться на своих ошибках и быть независимыми в своем подходе.

Весы. Справедливы, рассудительны и надежны Весы. Они прирожденные руководители команд. Единственное, что не смогут принять такие начальники — неуважение.

Телец. Знают, как достигать результатов, Тельцы. Среди них много справедливых и благодарных начальников. Им свойственно придерживаться строгого графика.

Дева. Стремятся не только к развитию продукта или компании, но и к поддержке своих сотрудников начальники-Девы. Благодаря гуманному и целеустремленному характеру, их ценят починенные.