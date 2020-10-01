5 имен женщин, которые могут увести чужого мужчину

Обладательницы некоторых женских имен чаще всего становятся разлучницами, как считают эксперты. Они привлекают внимание противоположного пола, чем коварно и умело пользуются.

Анастасия. Девушки с таким именем влюбчивы, однако также быстро теряют интерес к партнерам. Для них проще завести новые отношения, нежели сохранять то, что есть. При этом для Анастасий неважно свободен мужчина или нет.

Яна. Умеют находить подход к любому мужчине Яны. Они умны, хорошо разбираются в людях. Им нравятся комплименты и внимание со стороны мужчин. При этом оказать в их «ловушке» может даже муж лучшей подруги.

Алла. Бояться остаться одинокими Аллы. Они буквально «идут по головам» на пути к своему счастью. Для таких девушек свойственно распускать слухи о конкурентках или подставлять других.

Юлия. Обладательницы имени добры ко всем окружающим. Однако если перед ними появляется возможность извлечь какую-то выгоду, они не упускают такой шанс. Чтобы доказать свое превосходство, Юлии способны увести чужого мужчину.

Анна. Не признают правил и ограничений Анны. Они эгоистичны и способны на необдуманные поступки. При этом такие девушки жизнерадостны, чем притягивают мужчин.