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3 друга по гороскопу, которые могут предать

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Крепкая дружба может стать проблемой для женщин с тремя знаками зодиака — это Овен, Лев и Рыбы.

Такие девушки обладают определенными наборами качеств, которые мешают им налаживать общение с другими людьми.

Рыбы

Женщины этого знака зодиака отличаются сильной чувствительностью. Рыбам тяжело доверить свои проблемы и переживания, ведь им трудно принимать жалобы на жизнь от других. Также девушек с таким знаком зодиака легко обидеть, поэтому с ними прямой и откровенный разговор вряд возможен.

Лев

Этот знак зодиака называют щедрым и преданным. В одном флаконе с таким набором качеств уживаются ревность и эгоистичность. Девушки-Львы не терпят соперников и всегда стараются показывать свое превосходство. Еще один минус Львов — страсть к обсуждениям «за глаза». Представительница этого знака зодиака не постесняется обсудить за спиной даже свою подругу.

Овен

Для женщин с этим знаком зодиака характерно упрямство и воинственность. Также Овнам трудно совершать ошибки. Таким девушкам не удастся принять другое мнение, они всегда будут настаивать на своем, пишет Popcornnews.

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