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Психолог рассказала, как защититься от «энергетических вампиров»

Парламентская газета1 час назад
Фото: Парламентская газета

У многих в окружении есть люди, после общения с которыми ощущается упадок сил.

Как избежать такого состояния, рассказала Радио Sputnik психолог Наталия Эль.

Психолог Наталья Эль объяснила, что корни «вампиризма» стоит искать в детстве. Многие дети чувствую вокруг себя отстранённость, равнодушие и холод. Впоследствии они начинают мстить, сознательно совершая дурные поступки и привлекая к себе внимание.

Взрослые люди, склонные к «вампиризму», как правило, в общении очень эмоциональны и восприимчивы. Они часто находятся в поиске человека, на которого можно перекинуть свой негатив. При контакте с ними нужно помнить о нескольких правилах поведения.

«Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов. Восстановиться после такого контакта помогает природа, прогулки в парке, травяной чай», — заключила специалист.
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