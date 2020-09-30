Звезды помогут обольстить любого — любовный гороскоп на 1 октября

Сегодня можно смело флиртовать и влюблять в себя незнакомых людей.

Овен

Астрологический фон дня располагает к прощению прошлых обид и ошибок. Не стоит пытаться отыгрываться на любимом человеке. Вряд ли это принесет вам успокоение. Одиноким Овнам желательно обратиться к опыту прошлых отношений и разобраться со своими переживаниями.

Телец

В этот день Тельцам желательно искать ответы на вопросы внутри себя. Одинокие Тельцы смогут, наконец, понять причины своих неудач. Тельцы, имеющие пару, если вы обещали любимому человеку романтический ужин при свечах, то сегодня самое время это сделать.

Близнецы

Многих Близнецов сегодня посетит вдохновение. Это поможет вам приятно удивить вторую половинку идеей как незабываемо провести вечер. Любовь с первого взгляда накроет свободных Близнецов с головой. Главное – не идеализируйте партнера, чтобы потом не разочароваться.

Рак

В любовном союзе некоторых Раков может произойти невольная путаница. Текущее положение планет не обещает ясного изложения своих мыслей и адекватного понимания объекта вашей симпатии. Поэтому постарайтесь изъясняться более четко. Свободные Раки могут узнать новость об интересующем их человеке.

Лев

В этот день постарайтесь быть особенно внимательны к проблемам вашего любимого человека. Проявленная вами чуткость не останется без внимания объекта вашей симпатии. Многим одиноким Львам звезды обещают возвращение в их жизнь бывшей второй половинки.

Дева

Девам желательно проявлять знаки заботы к любимому человеку максимально ненавязчиво. Иначе переменчивое и капризное в этот день настроение второй половинки может быть серьезно испорчено. Одинокие Девы, постарайтесь не дать угаснуть едва зародившемуся в вас чувству.

Весы

Для многих Весов отношения с любимым человеком будут складываться спокойно и гармонично. Постарайтесь укрепить ваш союз, проводя вместе как можно больше времени. Одинокие Весы могут погрузиться в воспоминания и найти в прошлом подсказку относительно будущего.

Скорпион

Одинокие Скорпионы, не торопитесь признаваться в любви объекту вашей симпатии. Изъявление страстных чувств может запутать ваши отношения. Скорпионам, имеющим пару, не стоит игнорировать мнение любимого человека как, впрочем, и идти у него на поводу.

Стрелец

Вы можете восстановить утраченное душевное равновесие, используя психологические методики. Это поможет нормализовать и отношения с любимым человеком. Одиноким Стрельцам желательно произвести переоценку своих ценностей, иначе поиск пары может затянуться.

Козерог

Отношения с объектом вашей страсти потребуют всех сил и времени. Тем не менее, скорее всего, усилия окажутся не напрасными. В конце дня звезды обещают приятный бонус. Вторая половина дня принесет одиноким Козерогам интересные новости.

Водолей

Астрологический фон дня располагает многих Водолеев к развитию своей чувственности. Попробуйте предложить объекту своей страсти эксперименты в сексуальной сфере. Одиноким Водолеям звезды советуют поверить в свой талант обольстителей.

Рыбы

Рыбы, постарайтесь полностью довериться любимому человеку. Скорее всего, любимый человек избавит вас от беспокойства и тревоги. Если вы пока одиноки, постарайтесь не строить «воздушных замков» и здраво оцените шансы встретить свою вторую половинку.