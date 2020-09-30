Превращаем карьерную лестницу в лифт — финансовый гороскоп на 1 октября

Сегодня у каждого будет шанс проявить все свои профессиональные таланты.

Овен

Звезды советуют Овнам уделить внимание и время изучению возможностей для использования технических новинок в своей работе. На эту мысль вас может навести активизация деловой переписки и обмен мнениями с коллегами, проживающими в других регионах. Также это хорошее время для посещения выставок с техническими новинками и новыми технологически решениями.

Телец

У Тельцов благоприятный день для получения финансовой поддержки от влиятельных покровителей. Также, вам могут предложить поработать во внеурочное время и заплатить за это в двойном размере. Можете рассчитывать на преференции от работодателя в виде оплаты проезда до места работы. При необходимости используйте этот день для оформления причитающихся вам льготных выплат, компенсаций, субсидий.

Близнецы

У Близнецов сегодня тот самый день, когда лучше решать все вопросы сообща с друзьями и единомышленниками. Старайтесь вести себя открыто и доброжелательно, проявляйте гибкость и прислушивайтесь к мнению окружающих людей – это будет полезно и выгодно для вас. Хорошо принимать участие в коллективных проектах. Не пропускайте собрания, совещания, планерки.

Рак

При доброжелательном отношении к коллегам и подчиненным Раки смогут добиться хороших результатов в работе. Отношения с начальством складываются вполне нормальные, конструктивные. Возможно, ваши успехи в работе будут замечены начальством – это может привести к материальному поощрению. Попробуйте найти нестандартные способы решения традиционных вопросов – сегодня у вас это получится.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам громко заявить о своих талантах и способностях. Вы сможете отличиться в конкурентных видах деятельности, конкурсах, соревнованиях, всюду, где высоко ценятся индивидуальные качества. Также это хороший день для учебы и обмена опытом. Бизнесменам рекомендуется подумать о расширении географии бизнеса, выходе на новые рынки со своими товарами и услугами.

Дева

Если Дев что-то не устраивает в вашем рабочем месте, то пришла пора сделать необходимые перестановки. Это хорошее время для оснащения своего рабочего места техническими новинками. Это позволит вам значительно ускорить темп работы и меньше уставать. Также это благоприятное время для офисных служащих, работающих над подготовкой отчетной документации.

Весы

Возросшая общительность и любознательность Весов может помочь им успешно справляться с делами. Разговоры на рабочем месте не всегда бывают вредны. Сегодня, например, в поле вашего зрения будут появляться люди, благодаря общению с которыми вы сможете преуспеть в делах. Прислушивайтесь к мнениям и оценкам окружающих – это позволит значительно улучшить показатели работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут проявить свои технические таланты и усовершенствовать кое-что в своей работе. Успешно пойдет та работа, которая будет делаться с хорошим настроением. Прислушивайтесь к мнению коллег и подчиненных по трудовому коллективу, не стесняйтесь спросить совета в технических вопросах. Возможно, вам поручат выполнение той работы, которая у вас особенно хорошо получается.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов часто может меняться настроение, но, несмотря на это, вы сможете добиться положительного результата в работе. Старайтесь браться за те дела, которые не требуют продолжительного времени. Делайте короткие паузы между выполнением работ – это позволит вам поддерживать высокий уровень работоспособности. Это хороший день для творческой, а отнюдь не рутинной работы.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сосредоточить внимание на наиболее трудоемкой работе, требующей хорошего владения техникой. Успешно идет приобретение навыков в работе у тех, кто проходит производственную практику или стажировку по освоению тонкостей профессии. Если специфика вашей работы позволяет иметь дополнительный заработок, то сегодня у вас появится много возможностей для этого.

Водолей

Водолеи известны своей способностью находить неординарные решения и сейчас вы сможете проявить эти качества в полной мере. Сегодня ваша сила – в остром и неординарном мышлении, способном успешно решать самые сложные и запутанные вопросы. Возможно, к вам обратятся за советом, и вы будете вовлечены в урегулирование чужих дел. Вместе с тем, это хороший день для обучения и обмена опытом.

Рыбы

Сегодня у Рыб может установиться доброжелательный и конструктивный контакт с начальством. Несмотря на то, что начальство может вести себя непоследовательно и подчас нелогично, это не отразится плохо на вашей карьере. Более того, вам могут поручить такую работу, которая ведет к повышению вашего профессионального статуса. Также у вас может появиться влиятельный покровитель.