4 признака психически здорового человека

Последнее время информационное пространство заполнили сообщения о том, что значит быть психически нездоровым, травмированным человеком, какие есть признаки и последствия у разного рода сложных жизненных событий и переживаний.

Но сложности и трудности бывают в жизни каждого, неужели мы все «тяжело больны»? И как тогда можно вычислить психически здорового человека?

Один из важнейших критериев – принятие себя, любовь к себе, доброжелательное отношение к себе и своим проявлениям, мыслям, творчеству, к своему телу. Если внутри присутствует критик, обесценивающий или осуждаюсь, скорее всего, еще есть над чем поработать. Если же на себя получается посмотреть с доброжелательностью, без вины и осуждения, значит, гармония достигнута.

Умение быть счастливым вне зависимости от наличия отношений с другим. Психически здоровый человек способен получать удовольствие как от нахождения наедине с собой, так и от отношений с другим человеком. Он не «залипает», не делает другого смыслом жизни, не зависит от чувств другого человека. Ему (или ей) вообще чуждо понятие зависимости, ведь для ощущения гармонии ему достаточно себя. Если же в его жизни происходят расставания или ссоры, то это скорее повод для осмысления нового пути, а не конец света.

Также многие авторы отмечают такое качество, как умение брать на себя ответственность за происходящее в собственной жизни. У человека, которому тяжело, довольно часто бывают виноваты другие, обстоятельства. Ответственность не надо путать с виной – ответственность про оценку своего вклада, про признание ошибок (если таковые имелись), про поиск путей решений. У психически здорового человека есть ресурс на признание недоработок и на то, чтобы их исправить.

Желание создавать, творить. Человек гармоничный, наполненный может и хочет чем-то делиться с окружающим пространством, от него идет посыл развития, созидания, создания. Он всегда там, где рождается новое, и старается что-то изменять, улучшать. Кроме того, человек настроен не только на настоящее, но и на будущее, он или она видит перспективу, имеет большие планы.

Диана Сабитова