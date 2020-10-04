Учимся экономить на всем — финансовый гороскоп на 5-11 октября

Финансовый гороскоп на неделю 5-11 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе складываются нестабильные партнерские отношения. Это может привести к срыву предварительно согласованных договоренностей. Старайтесь не делать резких движений и не менять кардинально свою позицию – это может дезориентировать партнеров. Также вы можете запомнить эту неделю как одну из самых напряженных для карьеры. Ваша внутренняя неготовность подчиняться распоряжениям начальства может столкнуться с повышенными требованиями к вашей лояльности. Кроме того, перед вами могут поставить жесткие сроки исполнения работы. Рекомендуется проявить аккуратность и внимательность при проведении финансовых расчетов. Особенно это относится к использованию кредитных карт и оплаты счетов через электронные платежные системы. Чаще меняйте пароли для защиты денег от несанкционированного доступа. В конце недели могут вырасти доходы и улучшиться отношения с коллегами.

Телец

Эта неделя у Тельцов может быть связана некоторыми ограничивающими внешними влияниями, что может стать помехой для продуктивной работы. Возможно, ваша профессиональная деятельность попадет под пристальное внимание представителей фискальных властей. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки. У бизнесменов могут усилиться противоречия с деловыми партнерами. Если вы ведете индивидуальную трудовую деятельность, то можете почувствовать активное противодействие со стороны конкурентов, которые попытаются переманить у вас клиентов. Это неблагоприятное время для подписания договоров о сотрудничестве. Не следует браться за ту работу, в которой у вас может не хватить квалификации, профессиональных знаний. Нелегко придется практикантам, проходящим стажировку в рамках профессионального обучения. В конце недели могут преуспеть представители творческих профессий и те, кто работает по свободному графику.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не рекомендуется заниматься пусконаладочными работами. Не забывайте о соблюдении техники безопасности – в это время возрастает вероятность производственного травматизма. Возможны технические сбои, особенно при работе с офисной и компьютерной техникой. В трудовом коллективе может произойти конфликтная ситуация. Старайтесь не выходить за пределы своей компетенции и вести себя тактичнее с коллегами и подчиненными. Авантюристическое отношение к решению финансовых вопросов может привести к убыткам. Крайне нежелательно набирать долги и вкладывать инвестиции в рискованные проекты. Рекомендуется воздержаться от финансовых спекуляций и валютного обмена. В конце недели может появиться вариант для дополнительной подработки. Успешно идет работа над отчетной документацией. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает удаленно.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут лишить вас возможности действовать самостоятельно. И у вас может не оказаться ресурсов как то повлиять на эти обстоятельства. Чтобы соблюсти свои профессиональные и финансовые интересы, вам, возможно, придется подстраиваться и временно приостанавливать реализацию личных планов. Наиболее проблемно могут сложиться отношения с вышестоящим руководством, представителями власти и с деловыми партнерами. В этих условиях не рекомендуется вести переговорный процесс и подписывать соглашения о сотрудничестве, поскольку вам могут навязать заведомо невыгодные условия. Также вы можете иметь много забот и хлопот как у себя в семье, так и на основной работе. Поэтому, может случиться так, что вы будете разрываться между работой и домом, и не будете всюду успевать. Старайтесь действовать последовательно, методично, четко планируя свое рабочее время. Не нужно начинать ничего нового – это может нарушить ваш рабочий ритм. В конце недели можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников.

Лев ‌‌

Львам, имеющим свой бизнес, на этой неделе не рекомендуется заниматься активным расширением делового сотрудничества. Многие деловые связи и знакомства могут оказаться ненадежными. Возможны частые срывы договоренностей и нарушения обещаний. Полагайтесь только на самих себя – тогда все у вас получится. Может сложиться достаточно напряженный психологический климат в трудовом коллективе. Старайтесь уходить от межличностных разбирательств. Кроме того, это не лучшее время для реализации своих карьерных амбиций. Рекомендуется свести к необходимому минимуму контакты с вышестоящим начальством. Возможно, вам будут высказывать замечания, предъявлять требования по ускорению темпа работы. В конце недели может обозначиться тренд на карьерный рост. Внезапные перемены в руководстве фирмы могут открыть перед вами окно возможностей для карьерного продвижения. Могут вырасти доходы.

Дева ‌‌

Несмотря на активные усилия, Девам на этой неделе вряд ли удастся решить свои финансовые проблемы. Доходы могут вырасти, однако еще больше могут увеличиться ваши расходные статьи бюджета. Не исключены незапланированные траты или убытки. Рекомендуется воздерживаться от любых финансовых рисков и в особенности не давать и не брать деньги взаймы. Воздержитесь от крупных расходов и обмена валюты. Игрокам на бирже следует проявить предельную осмотрительность, поскольку колебания на рынках могут стать совершенно неожиданными и это чревато крупными убытками. Возможно, у вас будет много деловых контактов. Старайтесь выделить наиболее важные деловые связи и им отдавать предпочтение. Помните, что весь большой объем контактов сейчас поддерживать у вас не будет ни сил, ни времени. В конце недели вы будете успешными в личных инициативах и сможете сами формировать события и задавать тон. Используйте это время для личностного развития, обмена опытом с целью повышения квалификации.

Весы ‌‌

Напряженно складывается эта неделя для Весов, ориентированных на деловое партнерское сотрудничество. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, то нестыковки и разногласия с партнером могут сорвать сроки выполнения важных работ. Особенно могут пострадать ремонтно-строительные работы – вы моете не успеть своевременно закончить работу и сдать готовый объект заказчику. Ваши контрагенты в переговорном процессе могут повести себя непредсказуемо и от этого могут пострадать интересы дела. Не следует делегировать напарнику часть своих полномочий. Будьте осмотрительнее при принятии финансовых решений. Нежелательно брать новые кредиты. Вам может не хватить наличных денег для оплаты процентов по долгам. В конце недели имеет смысл поискать варианты для дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Тем, кто работает удаленно на фрилансе, могут поступить выгодные заказы.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать дискомфорт при общении с коллегами по трудовому коллективу и при попытках установить новые знакомства. Окружающие вас люди сейчас могут оказаться не склонны к конструктивному и гармоничному взаимодействию. В ходе выполнения текущей работы могут увеличиться физические нагрузки, и вы будете уставать. Возможно, вам придется заново переделывать ту работу, которую выполняли ранее. Клиенты могут вернуть вам заказы с рекламациями, и придется устранять неполадки. Старайтесь больше внимания уделять качеству своей работы, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от ведения переговорного процесса. Старайтесь не упускать контроль над теми договорными обязательствами, которые были ранее оформлены – сейчас возрастает вероятность нарушения партнерских обязательств. В конце недели могут сложиться удачные обстоятельства, и вы буде избавлены от необходимости выполнять трудную рутинную работу. Работодатель может неожиданно выдать вам денежную премию.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует быть готовыми к тому, что, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Ситуация может складываться весьма нестабильная. И если вы специализируетесь на игре на товарно-сырьевой и валютной бирже, то возрастают риски крупных убытков. Во избежание потерь старайтесь заблаговременно закрывать ранее открытые позиции, пока они не вошли в убыток. Вы можете быть ограничены в своих профессиональных возможностях. Возможно, вы не сможете действовать в свободном режиме из-за данных ранее обязательств. Кроме того, в это время может ухудшиться ваше самочувствие и снизиться уровень работоспособности. Рекомендуется воздержаться от служебных командировок. Возможно, вам придется иметь дело с людьми, склонными к обманам и мошенничеству. Не дайте себя обмануть и не рискуйте своими личными деньгами. В конце недели хорошо поработают руководящие работники. Повышаются шансы на карьерный рост. Улучшается деловое взаимодействие с подчиненными.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и дистанцироваться от контактов с начальством. Возможно, со стороны вышестоящего руководства на вас будут оказывать прессинг, требуя ускорить тепы работы. Старайтесь работать более интенсивно. Иначе, начальство будет выражать недовольство результатами вашей работы. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ваш излишне прямолинейный и бескомпромиссный стиль поведения может привести к срыву сроков выполнения запланированных работ. Нежелательно расходовать свое время и ресурсы на всевозможные усовершенствования и эксперименты. В противном случае результативность вашей работы будет минимальная. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и будьте внимательнее к коллегам и подчиненным – от делового взаимодействия в трудовом коллективе во многом зависит успех работы в целом. В конце недели уделите больше внимания профессиональному обучению и обмену опытом с целью повышения квалификации. Ваша деловая репутация может значительно укрепиться.

Водолей

Звезды советуют Водолеям быть осмотрительнее при контактах и новых знакомствах. Не обольщаться относительно поступающих на этой неделе предложений о сотрудничестве. При реальной проверке все радужные обещания, которые вам могут давать потенциальные партнеры, могут оказаться несостоятельными и нереалистичными. В зону риска может попасть бизнес, связанный с торговлей, транспортом и услугами консультантов сетевого маркетинга. Могут возникать сложности при работе с документами и делопроизводством. Поступающая информация может оказаться недостоверной, что может подтолкнуть вас к принятию ошибочных решений. Другой проблемной темой могут стать сложности с доведением запланированных дел до завершения. Отношения с начальством могут быть напряженными, поскольку вас могут подгонять, поторапливать. В конце недели в вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы, которые вы сможете использовать с выгодой. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в недвижимость.

Рыбы ‌‌

Рыбы, специализирующиеся на финансовых инвестициях, на этой неделе вряд ли найдут выгодные варианты для вложений. Крайне нежелательно расходовать имеющиеся у вас финансовые ресурсы на рискованные коллективные проекты. Поиск внешних инвесторов под развитие ваших проектов может окончиться безрезультатно. Более того, есть риск, что кто-то из акционеров выразит намерение выйти из совместного бизнеса и забрать свою долю вложений. Рекомендуется в любых ситуациях прислушиваться к самим себе и своей интуиции. Принимайте самостоятельные решения, не дайте себе навязать чужое мнение. Работа в составе коллектива является наиболее проблемной в плане выстраивания сотрудничества и получения доходов. Интенсивный темп событий может заставить вас удвоить свои усилия. При этом важно не упустить из виду какие-то мелочи и детали. Будьте осмотрительнее при деловых контактах и в поездках. В конце недели вам может поступить выгодное предложение о партнерском сотрудничестве.