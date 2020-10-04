Будьте осторожнее с чувствами — любовный гороскоп на 5-11 октября

Любовный гороскоп на неделю 5-11 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе в отношениях Овнов и их партнеров станет меньше гармонии. Может исчезнуть недавний креативный дух или романтическая искра. Многие Овны не без оснований обвинят в этом вторую сторону - так как их собственное поведение, несмотря на все трудности или разногласия, останется прежним.

Телец

На этой неделе влюбленные Тельцы станут практичнее и начнут анализировать свои отношения более детально. Многие Тельцы захотят спокойного разговора, но что-то будет постоянно ему мешать (возможно, неготовность партнера). В воскресенье может провалиться попытка и романтической, и дружеской беседы.

Близнецы

Близнецы на этой неделе обнаружат, что из отношений ушли яркость и романтика. Станет труднее флиртовать и вместе воплощать веселые идеи. Зато в сложившихся условиях вы заново оцените надежность и верность, возможность «свить гнездо» и опереться на плечо партнера. В воскресенье возможен сюрприз.

Рак ‌‌

На этой неделе Раки получат новую возможность связи с любимым человеком, либо неожиданный законный повод видеться с ним чаще (например, в компании друзей). Возможны вести от прежних пассий. Удачный день для встреч и контактов - 9 октября. Даже в лучшие моменты не забывайте о сложности ситуации.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы могут утратить яркость чувств или лишиться важного преимущества в делах сердечных. Возможно, в этой сфере вам придется сменить имидж или начать считать деньги. В воскресенье затеянный вами разговор пойдет не так, как вы думали, будьте готовы импровизировать на ходу.

Дева ‌‌

На этой неделе звезды поддерживают влюбленных Дев морально, и в то же время, помогают им быть реалистами. Пора подводить итоги старых романов и долгих страданий, делать окончательный выбор, отбрасывать шелуху и сбрасывать лишний балласт. Тщательная и честная расстановка акцентов потребует времени.

Весы ‌‌

Влюбленных Весов неделя вынудит стать осторожнее, скромнее в имидже или в запросах. Судьба отнимет у вас важное преимущество (например, поддержку друзей) и оставит один на один со знакомыми трудностями. Будьте готовы искусно балансировать на волнах, которые все еще раскачивают вашу любовную лодку.

Скорпион

Эта неделя добавит влюбленным Скорпионам законных поводов для общения с их партнерами, но диалог - еще не гарантия полного взаимопонимания. Вероятность непредвиденного поворота беседы возрастет в понедельник и воскресенье. Не всегда стоит прибегать в делах сердечных к помощи друзей и посредников.

Стрелец

Обстоятельства этой недели склоняют самых горячих и влюбчивых Стрельцов к некоторой расчетливости. В поле зрение может оказаться роман с официальным лицом: коллегой, начальником, ассистентом. Возможна подозрительность, интерес к сплетням или к деталям прошлого. Не стоит заводить новые отношения.

Козерог

Влюбленным Козерогам эта неделя добавит гармонии и спокойствия на уровне чувств, поможет приблизиться к истине и окончательному выбору. Но общая ситуация останется сложной и любой лишний шаг будет чреват. Не ослабляйте самоконтроль и меры предосторожности. Для важного разговора выбирайте 9 октября.

Водолей

Эта неделя приглашает Водолеев к скромности и воздержанности. Если к аскезе нет явных предпосылок, звезды советуют выбрать курс на умеренность добровольно. Дни повышенной нервозности - понедельник и воскресенье, в это время вам лучше не рассчитывать на идеальное взаимопонимание с любимым человеком.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбы начнут больше ценить партнера и вновь оценят его (ее) положительные качества, проверенные временем - например, надежность или тонкий вкус. Выбирая момент для разговора или встречи, помните, что сейчас трудно полностью исключить все раздражающие факторы. Лучший день - 9 октября.