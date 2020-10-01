Больше думаем и меньше делаем — финансовый гороскоп на 2 октября

Сегодня стоит напрягать мозг, планировать, общаться, а реализовывать цели уже завтра.

Овен ‌‌

Сегодняшний день сулит Овнам хорошие перспективы в карьере. Отношения с руководством складываются конструктивно. Ваш труд будет замечен и оценен по достоинству. Это благоприятное время для участия в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности – вы можете занять призовое место. Дерзайте, и удача неожиданно улыбнется вам.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать этот день для восполнения пробелов в профессиональных знаниях. Личное развитие и интеллект – это главный ваш резерв для последующего карьерного роста. Хорошее время для командировок по обмену опытом. Кроме того, вы проявите свои лучшие деловые качества, сумев довести до завершения начатые дела.

Близнецы

У Близнецов сегодня хорошее время для организации делового свидания с влиятельным человеком, от которого во многом будет зависеть ваша профессиональная дальнейшая судьба. Не следует привлекать к себе постороннее внимание и раскрывать свои намерения – сейчас разумнее оставаться в тени и спокойно делать свое дело. Наиболее важные дела следует запланировать на вторую половину дня.

Рак ‌‌

Ракам следует ориентировать себя на перспективные направления в делах, связанных с информационными технологиями. Без уверенного владения компьютером и программным обеспечением, вы не сможете рассчитывать на успех. Это прекрасный день для работы в сфере услуг, индивидуального обслуживания клиентов, привлечения к сотрудничеству деловых партнеров.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день складывается благоприятно при условии методичного следования по заранее составленному плану действий. Только целеустремленный и последовательный труд позволит вам добиться максимально возможного результата. Все наиболее важные ваши дела вы должны держать лично. Хорошо подбирать людей, способных стать надежными деловыми партнерами.

Дева ‌‌

У Дев этот день благоприятен для повышения квалификации. Ваш интеллект будет настроен на восприятие творческих импульсов, и с готовностью будет воспринимать любую новую информацию, расширяющую ваши представления не только о своей профессии. Самое удачное время будет во второй половине дня.

Весы ‌‌

У Весов этот день наиболее благоприятен для долгосрочного и среднесрочного планирования. Вы будете прекрасно чувствовать перспективу и при планировании своей деятельности примете наиболее верные решения. Индивидуальный труд будет уступать по производительности коллективному труду, и сегодня вы в этом сможете убедиться.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, этот день складывается благоприятно для принятия управленческих решений. Не стоит торопиться с такими решениями. Ближе к концу дня вам поступит важная информация, после знакомства с которой, у вас не останется сомнений в тех или иных решениях. В случае необходимости воспользуйтесь помощью покровителей.

Стрелец

У Стрельцов этот день благоприятен для работы. Характерная особенность этого дня – вам будут удаваться все то, что требует серьезного кропотливого труда. При выполнении текущих дел вам следует быть готовыми вникать в детали работы, докапываться до каких-то тонких деталей, и только после этого работа пойдет успешно. Это благоприятный день для деловой переписки и командировок.

Козерог

Козерогам в этот день следует быть готовыми к решительным и смелым действиям, возможно связанным с финансовыми рисками. Оставаясь пассивными, вы наверняка упустите предоставляющиеся вам благоприятные шансы на успех. Поэтому старайтесь действовать активно, быстро включайтесь в ситуацию. Иногда, чтобы добиться успеха в карьере, надо уметь рисковать и сейчас как раз такой день.

Водолей

Водолеям звезды советуют внимательнее относиться к тем людям, с которыми приходится регулярно вступать в деловое взаимодействие. Это, прежде всего, относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Спрос на ваши услуги будет выше, если вы сумеете почувствовать, что именно нужно клиенту и предугадать его желания.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день предполагает интенсивную интеллектуальную работу. Поэтому в первую очередь будут преуспевать работники умственного труда, а также те, кому требуется умение быстро анализировать поступающую информацию и реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Попутно вы сможете приобрести новые полезные деловые знакомства.