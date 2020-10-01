Партнер будет манипулировать вами — любовный гороскоп на 2 октября

Гните свою линию, не стоит менять характер и привычки ради отношений.

Овен ‌‌

Если любимый человек заметит ваше напряженное настроение, постарайтесь, чтобы это состояние не повлияло на ваши отношения. В этот день у одиноких Овнов могут появиться новые конкуренты и помешать установлению контакта с интересующим вас потенциальным партнером.

Телец

Трудности в общении с пассией могут встречаться на пути некоторых Тельцов буквально на ровном месте. Постарайтесь не пасть духом и попытайтесь гармонизировать ситуацию. Возможно, одиноким Тельцам придется принять непростое решение о дальнейшем развитии знакомства.

Близнецы

В личной жизни Близнецов возможно возникновение эмоционального напряжения с любимым человеком. Скорее всего, ничем реально плохим это не грозит, но лучше вовремя нормализовать ситуацию. У одиноких Близнецов сегодня есть уникальный шанс изменить свою личную жизнь к лучшему.

Рак ‌‌

У некоторых Раков в этот день может наблюдаться склонность к идеализации любимого человека. Звезды советуют постараться посмотреть на ситуацию более реалистично. Скорее всего, одиноким Ракам захочется возобновить некоторые контакты с потенциальными партнерами, а также обзавестись новыми.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что рисковать отношениями со второй половинкой крайне нежелательно. Постарайтесь не показывать неуверенность в себе и в расположении к вам объекта вашей симпатии. Не исключено, что одинокие Львы в этот день будут чрезмерно сосредоточены на устройстве личной жизни.

Дева ‌‌

Звезды советуют многим Девам в этот день можно вести себя более эгоистично, чем обычно. Пора, наконец, обратить внимание второй половинки на свои проблемы и потребности. Перед одинокими Девами сегодня могут открыться откроются новые прекрасные перспективы.

Весы ‌‌

Скорее всего, у Весов возникнет потребность в том, чтобы усмирить свой вспыльчивый характер. Постарайтесь принимать решения только в состоянии покоя, после тщательных размышлений. Этот день для одиноких Весов может стать своеобразной стартовой площадкой.

Скорпион

В этот день некоторым Скорпионам все же не удастся окончательно справиться с терзавшими их пару проблемами, и тогда разрыва отношений, скорее всего, не избежать. Одинокие Скорпионы легко заинтересуют потенциального избранника своим остроумием и обаянием.

Стрелец

У многих Стрельцов сегодня может усилиться чувственность и сексуальная притягательность. Это поможет вам внести новые яркие краски в интимную жизнь. Главный секрет успеха в этот день для одиноких Стрельцов – продуманный план и неторопливые действия.

Козерог

Не исключено, что сегодняшний день окажется насыщенным событиями, которые оставят Козерогов в замешательстве и растерянности из-за неопределенности дальнейших перспектив вашего союза. Одиноким Козерогам желательно воспользоваться возможностями, которые принесет им этот день.

Водолей

Если вы считаете, что у вас есть моральное право принимать решения за себя и вторую половинку, то, скорее всего, это заблуждение. Одинокие Водолеи, постарайтесь почувствовать уверенность в своих силах, а к любому препятствию отнеситесь как к необходимому испытанию.

Рыбы ‌‌

Наступивший день, скорее всего, принесет Рыбам возможность разрешения самых непростых проблем, связанных с любимым человеком. Одиноким Рыбам нежелательно поддаваться влиянию интересующего их человека и под его давлением резко менять свои привычки.