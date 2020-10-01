Астролог: «Лукашенко спасется бегством из страны»

Для инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко был избран крайне неблагоприятный с астрологической точки зрения день - 23 сентября. Об этом сообщил астролог Влад Росс.

«23 сентября Солнце находилось в 1-ом разрушительном градусе Весов. Какой же идиот посоветовал Лукашенко назначить инаугурацию на такую дату! Хуже даты не придумаешь, ведь, помимо неблагоприятного расположения Солнца, был жесткий тау-квадрат к планете правления Сатурну от планет Меркурий и Марс в соединении с Черной Луной. Этот показатель свидетельствует о том, что Лукашенко однозначно будет свергнут», — рассказал Росс.

По прогнозу астролога, наиболее вероятный сценарий будущего для Лукашенко — это бегство из Белоруссии, причем вероятнее всего в ноябре этого года.

«В ноябре протесты получат особый размах. И, чем жестче Лукашенко будет пытаться противостоять протестующим, тем жестче и масштабнее будет становиться протест. Белорусские протесты уже начали набирать силу, и вскоре там может повториться украинский Майдан, а точнее события февраля 2014-го года. Поскольку теперь активизируются более радикальные силы. Развязка случится в ближайшие пару месяцев», — заверил Росс.