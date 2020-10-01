Какие образы во сне указывают на скорейшее обогащение

Не только золото: дивные образы в сновидениях могут предвещать скорейшее повышение или выигрыш в лотерее.

Способ, которым богатство попадет к вам в руки, неизвестен, а вот знаки во сне прочитать очень даже можно.

Кошмары иногда на самом деле предвещают положительные изменения в реальности, а приятные сны влекут за собой еще более благоприятные последствия. Астрологи и психологи считают, что надежды и стремления, а также переживания и разочарования людей выражаются в форме снов. Многие из них могут быть истолкованы как ожидаемые в будущем богатство и успех, которые могут мотивировать вас и удерживать ваше внимание на правильных целях. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала шесть образов из сновидений, которые пророчат такие приятные сюрпризы.

Образы молока и меда

Если перед сном вместо барашков считать пчелок, повышается вероятность, что пчелки проследуют за человеком в объятия Морфея. А между прочим, медоносные пчелы — очень благоприятный знак, особенно в плане денежного прибавления.

«Земля, текущая молоком и медом», использовалась для описания обещанного богом рая изобилия и богатства», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «Неудивительно, что и молоко, и мед связаны с благополучием. Сны о производящих мед пчелах, которые, как известно, являются трудолюбивыми насекомыми, также связаны с тяжелым трудом, который дает приятные результаты».

Человек трудится, как пчелка, вот ему и снятся его «тотемные насекомые». Отметим, не как белка в колесе, а именно пчелка, чей осознанный труд приносит заметные плоды.

Большое количество молока также означает богатство и счастье. Молочные реки, обертывания, горячая молочная ванна — такие сны свидетельствуют о скорейшем обогащении.

Золотой и багровые цвета

В целом, золотой и бордовый цвета символизируют чувство богатства и престижа, утверждает финалистка «Битвы экстрасенсов».

«В Соединенном Королевстве лев, окрашенный в золотой цвет, считается символом монархии», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «Мечтать о золоте означает обладать чем-то ценным, например, богатством и изобилием».

Золото также может выражать богатство с точки зрения уверенности, как и выражение «дорого как золото». С другой стороны, получение золотого подарка во сне означает, что человек скоро достигнет желанной должности на работе. А увидеть во сне горшок с золотом означает, что компенсация за весь ваш тяжелый труд — не за горами.

«Между тем, бордовый цвет означает удачу», — продолжает шаманка. — «Поскольку это оттенок красного, он также означает силу, страсть и отвагу — все хорошие характеристики, которые выражают потенциал власти».

Пшеница

По словам Кажетты Ахметжановой, зерно считается одним из изобильных даров земли. Богатый урожай обычно ассоциируется с прибылью, богатством и счастьем. Когда снится зерно, значит, что удача ждет человека в изобилии.

Цифра 8

«Видеть во сне цифру восемь означает, что богатство, успех и материальная выгода ждут за поворотом», — рассказывает финалистка «Битвы экстрасенсов». — «Для китайской и других азиатских культур цифра восемь (8) считается счастливым числом, потому что китайский иероглиф восьмерки (八), произносимый как "ба", созвучен с "процветанием" (發 发), что произносится как "фа"».

Даже церемония открытия летних Олимпийских игр в Пекине, столице Китая, была назначена на 20:08, 8 августа 2008 года. По словам шаманки, еще одна причина, по которой цифра восемь считается счастливой, заключается в ее идеально симметричной и сбалансированной форме, которую китайские астрономы считают идеальной.

Орел

«Величественный орел, который восхищает своим духом, считается символом храбрости, решимости и отваги», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «В греческой мифологии орел неслучайно считается животным-покровителем Зевса».

Эти умелые птицы-охотники выражают твердую решимость человека, которому они явились во сне, добиться успеха. Несмотря на борьбу, он сможет достичь своих самых высоких амбиций. Золотой орел легиона — символ армий Рима, о котором слагалось много легенд и снято множество фильмов — должен был приносить славу и и удачу воинам.

Мясо

«В ранних цивилизациях, таких как древние египтяне и греки, мясо было роскошью, которую могли себе позволить только богатые, далеко не каждый мог его купить», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «Сон о том, чтобы есть хорошо приготовленное мясо, сулит увеличение благосостояния».

Однако употребление сырого мяса оказывает неблагоприятное воздействие, предостерегает шаманка.