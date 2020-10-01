Какие образы во сне указывают на скорейшее обогащение

Не только золото: дивные образы в сновидениях могут предвещать скорейшее повышение или выигрыш в лотерее.
Способ, которым богатство попадет к вам в руки, неизвестен, а вот знаки во сне прочитать очень даже можно.
Кошмары иногда на самом деле предвещают положительные изменения в реальности, а приятные сны влекут за собой еще более благоприятные последствия. Астрологи и психологи считают, что надежды и стремления, а также переживания и разочарования людей выражаются в форме снов. Многие из них могут быть истолкованы как ожидаемые в будущем богатство и успех, которые могут мотивировать вас и удерживать ваше внимание на правильных целях. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала шесть образов из сновидений, которые пророчат такие приятные сюрпризы.
Если перед сном вместо барашков считать пчелок, повышается вероятность, что пчелки проследуют за человеком в объятия Морфея. А между прочим, медоносные пчелы — очень благоприятный знак, особенно в плане денежного прибавления.
«Земля, текущая молоком и медом», использовалась для описания обещанного богом рая изобилия и богатства», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «Неудивительно, что и молоко, и мед связаны с благополучием. Сны о производящих мед пчелах, которые, как известно, являются трудолюбивыми насекомыми, также связаны с тяжелым трудом, который дает приятные результаты».
Человек трудится, как пчелка, вот ему и снятся его «тотемные насекомые». Отметим, не как белка в колесе, а именно пчелка, чей осознанный труд приносит заметные плоды.
Большое количество молока также означает богатство и счастье. Молочные реки, обертывания, горячая молочная ванна — такие сны свидетельствуют о скорейшем обогащении.
В целом, золотой и бордовый цвета символизируют чувство богатства и престижа, утверждает финалистка «Битвы экстрасенсов».
«В Соединенном Королевстве лев, окрашенный в золотой цвет, считается символом монархии», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «Мечтать о золоте означает обладать чем-то ценным, например, богатством и изобилием».
Золото также может выражать богатство с точки зрения уверенности, как и выражение «дорого как золото». С другой стороны, получение золотого подарка во сне означает, что человек скоро достигнет желанной должности на работе. А увидеть во сне горшок с золотом означает, что компенсация за весь ваш тяжелый труд — не за горами.
«Между тем, бордовый цвет означает удачу», — продолжает шаманка. — «Поскольку это оттенок красного, он также означает силу, страсть и отвагу — все хорошие характеристики, которые выражают потенциал власти».
По словам Кажетты Ахметжановой, зерно считается одним из изобильных даров земли. Богатый урожай обычно ассоциируется с прибылью, богатством и счастьем. Когда снится зерно, значит, что удача ждет человека в изобилии.
«Видеть во сне цифру восемь означает, что богатство, успех и материальная выгода ждут за поворотом», — рассказывает финалистка «Битвы экстрасенсов». — «Для китайской и других азиатских культур цифра восемь (8) считается счастливым числом, потому что китайский иероглиф восьмерки (八), произносимый как "ба", созвучен с "процветанием" (發 发), что произносится как "фа"».
Даже церемония открытия летних Олимпийских игр в Пекине, столице Китая, была назначена на 20:08, 8 августа 2008 года. По словам шаманки, еще одна причина, по которой цифра восемь считается счастливой, заключается в ее идеально симметричной и сбалансированной форме, которую китайские астрономы считают идеальной.
«Величественный орел, который восхищает своим духом, считается символом храбрости, решимости и отваги», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «В греческой мифологии орел неслучайно считается животным-покровителем Зевса».
Эти умелые птицы-охотники выражают твердую решимость человека, которому они явились во сне, добиться успеха. Несмотря на борьбу, он сможет достичь своих самых высоких амбиций. Золотой орел легиона — символ армий Рима, о котором слагалось много легенд и снято множество фильмов — должен был приносить славу и и удачу воинам.
«В ранних цивилизациях, таких как древние египтяне и греки, мясо было роскошью, которую могли себе позволить только богатые, далеко не каждый мог его купить», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «Сон о том, чтобы есть хорошо приготовленное мясо, сулит увеличение благосостояния».
Однако употребление сырого мяса оказывает неблагоприятное воздействие, предостерегает шаманка.