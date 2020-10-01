Психолог Александр Шанин: «Счастью можно научиться»

Набившую оскомину поговорку «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» мало кому удается применить к собственной жизни, когда в ней назревает потребность что-то менять. Банально, но причина такой неспособности кроется только в нас.

Дело в том, что человек, жаждущий себя поменять, зачастую не представляет, как это сделать, и с чего начать. Хуже всего то, что человек не знает, кто такой «другой я», что с ним делать и чего от него ждать. Поэтому зачастую страстное желание все поменять заканчивается тем, что человек остается прежним, привычным собой, рассказал эксперт по настройке сознания и подсознания Александр Шанин.

Как изменить взгляды на мир и при этом договориться со своим подсознанием? Александр Шанин уверен: прежде чем искать дорогу к счастью, нужно определиться с тем, что же такое сознание.

«Это своеобразная операционная система, в которой есть предустановленное программное обеспечение (заложенное нашими родителями и фактически доставшееся нам от предков) и дополнительно установленные приложения или программы (то, какими мы решили быть)», — поясняет Шанин.

Психолог подчеркивает, что большинство людей используют «фиксированный набор программ» всю жизнь, думая, что эти программы — все, что можно и нужно знать о себе и своих возможностях.

«Это как купить компьютер, сделать из него подставку для цветов и всю жизнь отрицать функционал, для которого этот компьютер предназначен», — проводит аналогию эксперт.

Такой стиль мышления, по словам Шанина, рисует границы возможностей человека. Чем больше человек тиражирует какой-то образ себя, контролирует мнение, реакции людей, следит, чтобы о нем думали только в определенном ключе, тем более сокращается возможность впустить в свою жизнь что-то новое. Эксперт уверен, что такой человек невероятно уязвим.

«Таким человеком можно легко манипулировать, его можно шантажировать, предлагая ему взгляд на себя в невыгодном свете, ввергать в ситуации, в которых он себе не нравится, и стимулировать его через эти ощущения к определенным действиям», — резюмирует коуч.

Чтобы разорвать замкнутый круг взаимоотношений себя и своего подсознания, Александр Шанин предлагает научиться самостоятельно рисовать дороги к счастью. Для этого следует сделать всего две вещи.

Во-первых, принять тот факт, что люди представляют собой больше, чем то, что о них рассказывают, и как видят со стороны. А во-вторых, разобраться, что делает счастливым каждого, а что влияет на человека негативно.

«После такой проработки ключевых убеждений можно наводить порядок, переустанавливать операционную систему и выводить человека на новый уровень доходов», — заключил психолог.

Шанин подчеркивает, что такой путь к счастью, безусловно, займет время, однако после проработки базовых настроек эффект не заставит себя ждать. Как результат, человек получит новое видение себя, начнет иначе реагировать, общаться, делать другие выводы о мире, жизни и гарантированно станет более счастливым и успешным.