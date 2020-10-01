Ба Цзы-прогноз: Кому ждать перемен в 2021 году. Часть 1

Для того чтобы узнать, каким будет влияние энергий года на конкретного человека, используют систему Четырех столпов Судьбы или Ба Цзы, которая позволяет сделать правильный анализ, учитывая всю информацию о времени и месте рождения человека.

Но можно с уверенностью сказать, что грядущий год будет более событийным для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 5 и 6 (в этот ряд также можно включить всех людей, в раскладах которых присутствует небесный ствол иньского дерева или Янского Огня в любой позиции); для людей, в гороскопах которых представлены знаки Козы или Крысы (в любой позиции); а также для июльских Собак, майских Петухов и сентябрьских Змей (в широком варианте это все люди, в раскладах которых одновременно присутствуют знаки Козы и Собаки, либо Змеи и Петуха, в любой позиции).

Здесь важно упомянуть, что месяц по китайскому календарю начинается в разное время в период с 4 по 8 число.

Люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 5, прочувствуют на себе аспект столкновения с энергией небесного ствола года. Им нужно весь год беречь свое здоровье. Особенно, печень, позвоночник, конечности, пальцы и область шеи.

Кроме того, важно быть бдительными, чтобы не попасть на уловки каких-нибудь мошенников или не стать жертвой людей, совершивших какой-то промах или ошибку.

Надо сказать, что аспект столкновения вовсе не обязательно может проявиться чем-то негативным. Вполне возможны и благоприятные перемены. Все зависит от личного расклада Ба Цзы. В данном случае это просто подстраховывающее предостережение.

Людям, рожденным в годы, оканчивающиеся на 6, удастся в какой-то степени подчинить себе энергию небесного ствола года. Их ожидают творческий процесс усвоения этой энергии и изменения, связанные с приходом в их жизнь чего-то нового. Перемены, которые их ожидают, будут заметны всем.

Люди, рожденные в годы Козы, находятся в столкновении с Князем года.

Как вы уже поняли, столкновения не стоит бояться. На нем вероятны и вполне позитивные перемены. Опять же, все зависит от общей энергетики личной карты Ба Цзы. Но перемены, безусловно, ожидаются.

В любом случае люди-Козы тоже должны быть осторожны в 2021 году. У них будет более подвижный и беспокойный год. И вероятна некая динамика во взаимоотношениях с друзьями и социальным кругом. Чтобы обезопасить себя им рекомендуется весь год носить с собой амулет в виде Крысы.

Дело в том, что Крыса находится в аспекте сочетания с Быком года и отвлекает его от прямого столкновения с Козой.

Столкновение с Быком также прочувствуют люди, родившиеся в месяц Козы (в июле, после 4-8 числа). Для них вероятны перемены в рабочей среде или изменения в родительском доме.

Продолжение следует..

С пожеланием только хороших событий, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)