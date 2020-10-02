Ясновидящая о Ди Каприо и Морроне: «Они действительно ждут первенца»

Александра Харрис считает, что актер нашел свою вторую половинку.

В Сети сегодня обсуждают слухи о том, что главный голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом — якобы избранница актера Камилла Морроне беременна. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, сообщают зарубежные таблоиды. Пара вместе уже третий год, девушка является приемной дочерью Аль Пачино и, по сообщениям в СМИ, прекрасно ладит не только с самим Леонардо, но и с его мамой.

Чем не идеальная кандидатура на роль жены? Впрочем, ни о помолвке, ни о тайной свадьбе журналисты пока не сообщают. А сам Ди Каприо и его избранница за эти годы ни разу не подтвердили свой роман, хотя не раз попадали вместе в объективы камер папарацци. Так что и информацию о возможном пополнении в семье вряд ли будут комментировать. Поэтому мы решили узнать у ясновидящей и таролога Александры Харрис, есть ли основания для слухов о беременности Морроне.

«Слухи родились не на пустом месте. Да, наконец-то Ди Каприо нашел женщину своей мечты. Она полностью подходит под все его требования, и эти отношения он сам себе создал. Он долго искал и мечтал, а теперь, наконец, встретил свою вторую половинку. Их связь серьезная и на годы. Огласки пара не хочет и всячески старается минимизировать появление на людях. Однако жизнь идет, и в любом случае все это рано или поздно станет известно. Сами же они пока будут неоднозначно реагировать на прямые вопросы, и мы не скоро услышим от них заявление о том, что они пара. Сейчас же они действительно ждут первенца, и как будущие родители относятся ко всему очень ответственно. Кстати, могу сказать, что до самого последнего момента пара будет молчать о том, что ждет ребенка, и о том, что живет вместе».