Самый лучший муж по знаку зодиака

Рассказываем главные характеристики каждого знака. Выбирайте своего единственного и неповторимого.

Активный

Если вы не можете жить без путешествий, интересных знакомств, спорта, новых хобби, а душа постоянно требует авантюр, тогда вы точно найдете общий язык с Водолеем. Однако общих увлечений недостаточно для того, чтобы прожить долгие годы в браке с таким мужчиной. Вы должны забыть о ревности, поддерживать здравые идеи своего супруга и ограждать от тех, что обречены на провал. С мужем Водолеем вам не придется скучать.

Скрытный

Доверие является одним из важнейших аспектов благополучной семейной жизни. Завоевывать доверие мужчины-Козерога вам придется очень долго. Такой супруг может успешно создавать видимость того, что всегда верит вам, и сам не держит секретов, при этом тайно проверяя правдивость ваших слов и старательно скрывая свои скелеты в шкафу. Вам необходимо убедить Козерога в искренности и чистоте своих чувств к нему.

Лидирующий

Независимым женщинам с сильным характером будет довольно сложно жить под одной крышей с мужчиной-Львом. Такой мужчина всегда желает играть роль главы семьи. Даже если в семье все решения принимаются совместно, решающее слово будет только за ним. Лев никогда не женится на женщине, пренебрегающей его интересами. Если вы собираетесь связать свою жизнь с представителем этого знака зодиака, будьте готовы, что все его увлечения станут вашими общими.

Заботливый

Мужчина-Телец всегда заботится о материальном достатке семьи. Однако о домашних делах он частенько забывает, а иногда и вовсе ленится выполнить ту или иную работу по дому. Поэтому супруге Тельца приходится постоянно напоминать ему о бытовых мужских обязанностях и убеждать, что это необходимо сделать как можно скорее. В остальном же Телец — настоящий семьянин, он всегда будет ставить на первое место своих родных.

Педантичный

Если вы ищите спокойствия и уюта в семейной жизни, то мужчина-Дева по знаку зодиака — как раз тот, кто вам нужен. С таким мужем вы можете не переживать о том, что он без предупреждения после работы пойдет в бар с друзьями, а домой вернется только под утро или забудет о какой-либо важной просьбе. Но знайте, что мужчины-Девы не терпят беспорядка в доме и непунктуальности. Переспорить вам его вряд ли удастся, Девы вступают в спор лишь тогда, когда полностью уверены в своей правоте и могут доказывать ее до посинения.

Неусидчивый

Супруге мужчины, рожденного под знаком Близнецы, крайне важно быть с ним «на одной волне». Необходимо постоянно подстраиваться под его переменчивое настроение и поддерживать новые идеи. Если вы хотите обрести в семье спокойствие и умиротворение, забыть о спонтанных приключениях и авантюрах, тогда с мужчиной Близнецами вам точно не по пути. С таким мужем не соскучишься, но и не расслабишься.

Горделивый

Вступая с брак с мужчиной-Овном, будьте готовы к тому, что в ваших взаимоотношениях довольно часто будут возникать недопонимания. Причиной тому — его сложный характер. Мужчины-Овны эгоистичны, горделивы и упрямы. Даже когда Овен осознает свою неправоту, он не считает нужным извиняться, а, напротив, всем своим видом показывает, что именно он является победителем в споре.

Рассудительный

Мужчины-Весы умеют делать нужные выводы из ситуации. Когда в семье происходят ссоры, такой мужчина не будет откладывать проблему в дальний ящик, он всегда готов к обсуждению и поиску оптимального решения. Супруг-Весы грамотно распоряжается финансами и всегда сможет материально обеспечить свою семью. Однако такого мужчину жутко раздражает, когда кто-то отвлекает его по пустякам от работы. Когда он трудится, лучше его не беспокоить.

Темпераментный

Многие женщины расстраиваются, когда их возлюбленные со временем перестают выражать свои чувства в поступках, а от некоторых даже простые приятные слова можно услышать лишь по праздникам. С мужчиной-Скорпионом вам это не грозит. Скорпионам крайне важна эмоциональная связь со своей второй половинкой. Такие мужчины стараются сохранить искру в отношениях на протяжении всей семейной жизни.

Ветреный

Мужчина-Рыбы не рассматривает брак как священный, нерушимый союз, для него это скорее формальность. Поэтому даже будучи женатым, он позволяет себе заглядываться на других женщин. Однако это не означает, что вам никогда не удастся стать именно той единственной, с которой он захочет прожить всю свою жизнь. Чтобы счастливо прожить в браке с представителем такого знака зодиака, как Рыбы, вам необходимо стать настоящей вдохновительницей для своего спутника.

Спокойный

Если вашим любимым видом досуга является просмотр фильма под теплым пледом в обнимку с любимым человеком, то вы определенно поладите с мужчиной-Раком. С таким мужем вас вряд ли ждут скандалы с битьем посуды и последующим страстным примирением. Он очень ценит домашний уют и не любит шумные мероприятия с большим количеством людей. Мужчина-Рак скептично относится ко всяким новшествам.

Надежный

Мужчина-Стрелец очень ценит свою семью, он всегда оберегает родных людей от всевозможных проблем. Такой мужчина серьезно относится к вопросу создания собственной семьи. Поэтому женится он, как правило, только тогда, когда он на сто процентов уверен в своем выборе и уже достаточно насладился прелестями холостой жизни. В жены Стрелец себе выбирает женщину, с которой он мог бы разделить свои увлечения и поделиться любыми мыслями.