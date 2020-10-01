Какая старость ждет Весы

Весы – седьмой знак зодиака, это знак партнерства и любви.

Весы романтичны и легки, они всегда ищут гармонию, а если не находят, то создают ее сами. О том, как Весы встречают старость, читайте в этой статье.

Поскольку самое главное для Весов – это реализация в области отношений, их самоощущение в старости зависит от того, насколько они успешны в семье и обществе. Для такого типа людей подходит множество профессий: от преподавателя до продавца – главное, чтобы был контакт с людьми, чтобы можно было увлечь своими или чужими идеями, поспособствовать чужому развитию. Идеальная старость, таким образом, для представителя знака Весов – в окружении любимых людей. Представляется симпатичный домик и вся семья в одинаковых свитерах… Что ж, неплохо, но это не единственный вариант.

Дело в том, что еще Весы очень любят красоту, о чем бы ни шла речь. Поэтому в старости мы вполне можем получить чрезвычайно активную старушку или бодрого старичка, управляющего домом моды, например. Помните, кстати, главного редактора из “Дьявол носит Прада”? Вот она наверняка Весы, учитывая, что это мужской знак, дающий мужской характер: интеллектуальность выше эмоций, твердый внутренний стержень и ориентация на общественное.

Какие проблемы могут быть у представителей знака Весы в старости? Как мы знаем, комплекс всегда кроется в противоположном знаке, а Весам противолежит знак Овна. Овны свободно проявляют свою волю, не боятся собственных желаний и импульсов, а вот Весы как раз нет. Поэтому если они всю жизнь сдерживались и не делали по-своему, не брали ситуацию в свои руки, не управляли собственной судьбой, то к старости вполне вероятны огорчения именно на этот счет. То есть пожилым Весам кажется, что они были слишком мягкотелыми и безвольными (в этом, кстати, они похожи на Рыб) и не делали того, чего им действительно хочется.

Дарья Лопушкова