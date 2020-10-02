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Топ-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Вечерняя Москва27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи рассказали, какие мужчины способны много зарабатывать и обеспечить счастливое будущее своей семье.

По их мнению, это, в том числе, зависит от знака зодиака представителя сильного пола.

Дева

Представители этого знака зодиака очень расчетливы, из-за чего редко совершают ошибки. Также такие мужчины не теряет самообладания даже в самой критической ситуации и всегда найдут выход с определенной выгодой. Они добиваются успеха и занимает в жизни достойное место. Однако эти мужчины хотят контролировать все, в том числе и членов своей семьи.

Козерог

На первый взгляд такой мужчина кажется медлительным и скрытным. Однако он просто так методично идет к своей цели, никогда не рискуя и не разбрасываясь по мелочам. Также добившись высот в карьере, он не пустит на ветер все накопленное состояние. Из-за такой бережливости избраннице Козерога будет сложно подобраться к его кошельку, поэтому придется пустить в ход все свое обаяние.

Весы

Мужчины-Весы очень трудолюбивы, знают цену времени и просчитывают каждый свой ход. В результате они добиваются своей цели и обеспечивают все необходимое для своих семей. Тем не менее иногда работа может так захлестнуть представителей этого знака зодиака, что их возлюбленным нужно будет постараться окружить избранников нежной заботой.

Стрелец

У представителей этого знака зодиака практически бульдожья деловая хватка. При этом они не спешат и не стремятся искать сиюминутную выгоду. Обычно Стрельцы — хорошие управленцы и быстро продвигаются по служебной лестнице. Однако для их будущих жен существует риск превратиться в личных помощниц, не знающих покоя дома.

Овен

Темпераментный и непредсказуемый Овен может легко влезть в какую-нибудь авантюру и заработать много денег, которые тут же потратит на увеселения. Астрологи обращают внимание, что под знаком Овна порой рождаются самые богатые люди планеты.

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