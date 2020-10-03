Деловые партнеры согласятся на все — финансовый гороскоп на 3 октября

Сегодня возможно манипулировать ради общей или личной выгоды.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овнам удастся добиться успеха в овладении техническими тонкостями в своей профессии. Это особенно актуально для тех, кто проходит стажировку или производственную практику под руководством опытного наставника. Вторая половина дня будет связана с возрастанием помех в работе. Старайтесь не отвлекать внимание на посторонние вопросы, не имеющие прямого отношения к делу.

Телец

Тельцам в первой половине дня удастся преуспеть в делах, связанных с проведением рекламных мероприятий по привлечению клиентов к предоставляемым услугам. Наиболее удачные направления реализации в профессиональной деятельности будут связаны с индустрией отдыха, моды и развлечений. Вторая половина дня неблагоприятна для творческой деятельности в составе коллектива.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется доделывать ту работу, которую вы раньше откладывали в «дальний ящик». Любая сложная и трудоемкая работа в это время пойдет на удивление легко и быстро. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для отношений с начальством. Старайтесь не привлекать внимание вышестоящего руководства к своей персоне.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине дня наиболее успешной будет работа, связанная с аналитической обработкой документов, оформлением деловых бумаг, обслуживанием клиентов и заказчиков. Вы будете прекрасно чувствовать людей, их настроение и психологическое состояние. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с людьми, приехавшими издалека.

Лев ‌‌

Львам следует ориентировать себя в работе на достижение конечного результата. Попробуйте распланировать дела этого дня таким образом, чтобы наиболее важные дела успеть выполнить в первой половине дня. В это время у вас не будет возникать помех в делах, и работа пойдет гораздо быстрее. Во второй половине дня усиливаются негативные влияния, и темп работы может затормозиться.

Дева ‌‌

Девы в первой половине дня смогут мягко и безболезненно избавиться от контактов с назойливыми людьми. Для успешной деятельности и построения карьеры требуется уметь выбирать людей, с которыми вам будет комфортнее выстраивать деловые отношения. Постарайтесь успеть закончить основные дела до полудня, поскольку расстаться с контактами во второй половине дня мирно не получится.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня может быть много работы. Возможно, к вам обратятся с просьбой выйти поработать в сверхурочное время на замену заболевшего коллеги. Также это благоприятное время для выполнения любой дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Вторая половина дня, напротив, складывается неблагоприятно.

Скорпион

Сегодня звезды ожидают от Скорпионов спокойного и уверенного поступательного движения к намеченной цели. Для вас особую значимость приобретает планирование своей деятельности. Именно через планирование вы сможете лучше сорганизовать себя и включить внутренние резервные возможности. Вместе с тем, постарайтесь не затягивать планирование на время после полудня.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня будет благоприятное время для урегулирования отношений с вышестоящим начальством. Те, кто работает в непосредственном контакте с начальством, почувствует особо доверительное к себе расположение. Вторая половина дня может оказаться сложной в понимании стоящих перед вами задач. В это время вы можете легко обмануться в своих ожиданиях.

Козерог

У Козерогов первая половина дня складывается благоприятно для обучения и сдачи экзаменов, зачетов, прохождения через аттестационные комиссии и тестирования. В это время ваш интеллект будет работать исключительно точно и быстро, что позволит вам находить правильные ответы в работе. Вторая половина дня может быть связана с нарушением договоренностей, несоблюдением обязательств.

Водолей

Первая половина дня предоставляет Водолеям, занимающим руководящие должности, редкий шанс для успешного проведения структурных реформ. Если вы давно планировали и подготавливали подобные реформы, но никак не решались их начать проводить, то сегодняшнее утро как нельзя более благоприятствует этому. Вторая половина дня требует особого внимания при проведении финансовых операций.

Рыбы ‌‌

Рыбам удача светит в первой половине дня. Если вы накануне вели длительный переговорный процесс, то сейчас самое благоприятное время для подписания итоговых документов. Ваши деловые партнеры будут гибко реагировать на ваши компромиссные предложения. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для развития делового партнерства и оказания услуг клиентам.