Ждите шокирующих новостей — гороскоп на 3 октября

16-17 лунные сутки. Утром сложные аспекты Луны в Овне заставят быть в тонусе.

Лучше исключить новые инициативы и идти известным путем. Не стоит ослаблять раньше времени меры контроля и подстраховки. В случае вынужденного бездействия, важно контролировать негативные эмоции (страх, раздражение). В конце дня поступят новости, откроются каналы связи, найдется время для общения и свежая тема для разговора. Особый интерес может вызвать диета, лечебная косметика, кулинарная рецептура, налоговое новшество. Приятно завершить день поможет дружеская беседа, личная переписка, вкусный полезный ужин или неожиданная обновка.

Овен ‌‌

Для Овнов (особенно, рожденных в середине апреля) этот день начнется с напряженной ответственной минуты или потенциально травматичной ситуации. Желательно сосредоточиться на цели и не отменять раньше времени меры безопасности. Вечер обещает финансовые новости, разговоры о деньгах или вести от друзей. Возможны полезные покупки, денежные поступления, удачные находки, неожиданные налоговые поблажки.

Телец

Тельцам лучше отложить все решения на вечер. В утренние и дневные часы придется подстроиться к ситуации, но предпринимать звезды советуют лишь самые необходимые действия. По возможности, стоит снизить нагрузки, не идти на поводу у случая или других людей. Вечером сменится ваш настрой, появятся идеи, поступят новости, усилятся взаимные симпатии, сложатся условия для неожиданной дружеской беседы.

Близнецы

За сегодняшними событиями Близнецам лучше наблюдать со стороны (особенно, до наступления вечера). Непосредственное участие в происходящем актуально лишь для энтузиастов-коллективистов и тех, кто помогает друзьям. В конце дня вам будет что обсудить с друзьями, родней или коллегами. Повод для разговора или собственных уединенных размышлений вам может дать очередная новость финансового характера.

Рак ‌‌

Позитивные новости и хорошие возможности ждут Раков вечером. В утреннее и дневное время сохранится напряженность. Вам придется быть начеку, если вы боитесь нового конфликта или усугубления проблем. В конце дня откроются каналы связи и станет комфортнее общение. Сложится нужная атмосфера для дружеских и любовных бесед, конструктивных совещаний, мирного обсуждения покупок и экономических изменений.

Лев ‌‌

Утром для Львов достигнут пика вчерашние события, при этом в истории не удастся поставить точку. На проблемной ноте закончится путешествие, исследование, разбирательство. Звезды советуют не продавливать свои права, а взять паузу. Вечер поможет переключиться на семейные или дружеские связи, отвлечься на профессиональные, финансовые или домашние новости, иначе взглянуть на доходы, траты или диету.

Дева ‌‌

Для Дев день стартует с аврала и кризиса, что вряд ли будет для них сюрпризом. Зато к ночи любая проблема будет смягчена. Вы найдете оригинальный мирный выход из военного положения - либо получите возможность выйти из тупика и отвлечься на то, что у вас лучше получается. Обнадежат новости. Поздний вечер хорош для мелкого шоппинга, дружеской беседы или романтической встречи в удобном вам формате.

Весы ‌‌

В начале дня Весам следует остерегаться чужой воинственности. Агрессия может исходить от конкретных людей или от обстановки в целом. Не исключено, что вы столкнетесь с враждебностью в своем собственном доме. Мирное разрешение конфликта в это время невозможно. Ближе к ночи полезно ознакомиться с финансовой стороной событий: в ней появятся новые нюансы, которые помогут частично выправить ситуацию.

Скорпион

Утро выдастся для Скорпионов непростым и пройдет под знаком вчерашних событий. Возможен тупик в лечении болезни или неудача в срочном деле. Немало хлопот могут доставить питомцы, подопечные, используемые инструменты и техника. Ближе к ночи появится шанс обсудить ситуацию с партнером, клиентом или коллегой. Также, можно снять напряжение, пообщавшись с другом, родственником или любимым человеком.

Стрелец

В первой половине дня у Стрельцов будет шанс добиться дополнительных успехов, но одновременно им важно не создать себе добавочные проблемы - например, не исчерпать материальный резерв. В конце дня заслуживают внимания новые детали, связанные с заработком, диетой и расходными материалами: возможно, пора обновить запас лекарств или продуктов, заправиться, пополнить счет или добавить корма питомцу.

Козерог

Пока не настал вечер, Козерогам важно быть начеку, но не усугублять проблемы. Не в ваших интересах эскалация семейных, деловых и территориальных раздоров. Воздерживаясь от неправомерных лишних действий, смело отражайте удары при необходимости. Вечером полезно расслабиться, пообщаться с детьми, друзьями или пассией. Уместна романтическая встреча, личная переписка или небольшой приятный шоппинг.

Водолей

Сегодня приключения завершатся для Водолеев благополучно, но не без побочных эффектов. Возможна поломка инструмента или транспорта, утрата надежд, ухудшение самочувствия, исчерпание ценного лимита. Вечером вы заново оцените наличие дома и бытовой комфорт. Остаток дня хорошо посвятить общению с домочадцами или близкими друзьями. Неплохое решение - обсудить новости и планы за нестандартным ужином.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше отложить инициативы на вечер. До его наступления звезды советуют подавлять любые авантюрные порывы, так как из них вряд ли выйдет что-то хорошее. В конце дня появятся интересующие вас новости и откроются подходящие каналы информации. Партнеры, друзья, клиенты и симпатичные вам люди либо сами неожиданно выйдут с вами на связь, либо с надеждой будут ждать от вас новых известий.