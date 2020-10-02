Какая старость ждет Скорпиона

Скорпион – восьмой знак зодиака.

Самый страстный и чувственный, он обладает особенной силой. О том, как Скорпионы встречают старость, читайте в этой статье.

Вообще Скорпионы – это люди силы, поэтому даже в старости они сохраняют энергичность и энергетичность, от них так и веет бодростью. И в зависимости от того, насколько гармонично они провели свою юность и зрелость, проходит завершающая веха их жизни.

Счастливый старик или старушка Скорпион – это яркий, несмотря на свои преклонные годы, человек, которого окружают другие люди: дети, внуки, друзья, коллеги. Да, Скорпиону важно сохранять работоспособность и желание что-то создавать, даже когда остальные ровесники предпочитают уже просто ничего не делать.

Скорпион в старости может быть ворчливым, дерзким, ругающим молодое поколение – но в шутку. На самом деле настоящий Скорпион никогда не стареет внутренне и готов пуститься на безумства, которые теперь ему не вполне доступны. И когда он видит, что те, кто значительно моложе него, совершают то, что хотелось бы сделать старику-Скорпиону, он внутренне ликует.

Скорпион в старости – это та самая кубинская старушка в цветастом платье и с сигарой в зубах, это жилистая старушенция, стоящая на голове и выполняющая сложные асаны йоги. Это и пожилой мужчина, вдруг пустившийся в кругосветку – то есть это такой популярный и манкий сейчас образ пожилого человека, молодого душой. Он бросает вызов устройству мира, в котором пенсионер ездит в поликлинику с утра, бесконечно жалуется на здоровье и выращивает алое на окне.

Здоровье пожилого Скорпиона, кстати напрямую зависит от того, насколько полно он тратит свою энергию, которой его щедро снабжает Плутон. Если Скорпиону не хватало движения и самореализации на протяжении его молодой и зрелой жизни, то к старости накопится море недовольства и проблем с телом. Но если Скорпион знает, что такое удовольствие от жизни, мы увидим страстного старика или старушку, которая не собирается умирать еще лет пятьдесят, потому что у нее куча дел и энергии.

Дарья Лопушкова