У каких знаков зодиака ангельский характер, а у каких — демонический

Представляем вашему вниманию интересный рейтинг от астрологов, который позволит вам понять, к кому именно вы относитесь – к ангелам или к демонам.

Мы начнем с самых настоящих святош и будем двигаться все к более грешным и демоническим натурам!

Астрологи называют Весы самым чистым из всех зодиакальных созвездий. Они никогда не теряют над собой контроля, стараются держать равновесие, и любят нравиться окружающим. Абсолютно каждому, у кого в жизни есть представитель знака Весы, гарантирован баланс и комфорт в жизни. Чем вам не ангел?

У всех Тельцов большое и доброе сердце, и нет никакого желания доставлять неудобства либо причинять вред окружающим. Им нравится, когда другие улыбаются. Они могут делать добро просто так, бескорыстно, чтобы кому-то было хорошо.

Вообще безвредные «существа», живущие в каком-то своем собственном мирке. Щедрые, эмпатичные, заботливые, внимательные. Если люди не отвечают им взаимностью на их добрые поступки, они начинают сильно переживать, и могут «уйти в себя». Представители знака Рыбы умеют прощать, но никогда не забывают зло, которое им причинили.

Стрелец – это безмерная любовь. И везде, где он появляется, много улыбок и радости. Представители этого знака ненавидят лицемерие, поэтому и сами прямолинейны. А вот люди, которые все-таки хотят Стрельца обмануть или ввести в заблуждение, могут столкнуться с его внутренним демоном.

Водолей – настоящая доброта! У него огромное сердце, которое создано, для того чтобы помогать всем вокруг. Водолеям нравится делать своих близких счастливыми, и от этого они и сами становятся счастливыми. Но есть в этом знаке зодиака кое-что от дьявола – это любовь к сексу, от чего может быть очень много проблем.

Как и в других гороскопах, про Близнецов можно сказать, что они могут быть и плохими, и хорошими. Они словно ангелы, у которых внутри притаился демон. Порой Близнецы готовы оторвать вам голову, а порой ведут себя, как милые ласковые котики. Такие качели очень напрягают, ведь действительно не знаешь, чего ждать от представителей этого знака завтра.

Львы – это спокойствие, дружелюбие и щедрость. Но это все лишь до той поры, пока им не причинили боль. Львы себя точно в обиду не дадут, и обязательно отомстят обидчику при первой же возможности.

Спокойный? В принципе, да. Но, если Раку сделать плохо, он превратится в разъяренного зверя, который покажет, что такое настоящий ад! Больше всего в жизни Раки ненавидят ложь, так что стоит быть внимательнее, прежде чем говорить им неправду.

Девы с виду кажутся очень приятными людьми, которые располагают к себе. Вот только стоит лишь задеть их, и можно узнать их истинное лицо. Можно сделать один простой вывод – не стоит судить о человеке по его внешности.

Мы перешли к троице лидеров среди демонов. Итак, демоническую бронзу получает Овен. Представители этого знака зодиака всегда становятся душой компании там, где много алкоголя, сплетен и предательства. Все это можно ожидать от Овна, причем он даже и глазом своим не моргнет, делая другим плохо.

А вот Козероги со своим демоническим серебром просто считают, что творить добро – это скучно, а вот заниматься какими-нибудь плохими вещами намного интереснее! Девиз их жизни: «Хорошие люди попадают в рай, а плохие – куда угодно!»

Ну, и золото забирают Скорпионы. Во-первых, они выглядят так, словно вышли из ада. Во-вторых, им присуще много не совсем хороших поведенческих особенностей и черт характера. Мстительные, жестокие, беспардонные, токсичные. Кроме того, у представителей этого знака зодиака просто безудержное половое влечение. Так что с ними вообще очень опасно общаться! По крайней мере, нужно всегда быть начеку!