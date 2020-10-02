Астрологи рассказали всю правду о знаках зодиака

Астрологи рассказали, что скрывают за своим поведением все знаки зодиака.

В статье уточняется, что многие знаки зодиака имеют свои недостатки. Например Овны страдают от заниженной самооценки обладают большим количеством комплексов, а Тельцы предпочитают дружбу с менее успешными людьми, чем они сами.

Близнецы обычно молчат о своих зависимостях, а Раки не общаются с теми, кто занижает их социальный статус. Ранимые Львы скрывают от всех свою неуверенность и нуждаются в поддержке.

Девы устают быть всегда правильными и тайно позволяют себе нарушать личные рамки. Весы совершают хорошие поступки ради похвалы, а Скорпионы любят славу и деньги, хотя не говорят об этом.

Стрельцы только притворяются независимыми, а Козерогам важны только успех и работа. Водолеи ищут в отношениях выгоду, а Рыбы боятся трудностей и часто откладывают решение проблем.