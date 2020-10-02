Таро-прогноз на октябрь для каждого знака зодиака

Таро – универсальный инструмент для исследования разных сторон жизни.

Сегодня воспользуемся картами, чтобы немного заглянуть в будущее и посмотреть, что ждет представителей всех знаков зодиака в октябре.

Овнам выпала Девятка Чаш – карта наслаждений и здорового эгоизма (который еще чуть-чуть и перейдет в нездоровый). В октябре вы будете балансировать на грани удовольствий и чрезмерного эскапизма, и делая выбор в свою пользу, не забывайте о тех, кто рядом – все же отношения тоже питают вас.

Королева Чаш – знак того, что Тельцы проведут второй месяц осени в блаженстве и покое, а важной частью ваших повседневных дел станет забота о близких. Это период принятия своей нежности и мягкости, и неважно, мужчина вы или женщина.

Близнецам выпала Четверка Жезлов – карта долгожданного отпуска и праздника. Таро намекает на то, что вам пора уже расслабиться и хорошенько осмотреть все, чего вы достигли. Осмотреть и блаженно выдохнуть.

Жрица – очень загадочная карта, как и сам знак Рака. Это карта прекрасной интуиции, обращения внутрь, самоисследования и доверия тому, что происходит. Слушайте себя в октябре более внимательно, и вы получите невероятные результаты.

Королева Жезлов – на карте изображена настоящая женщина! Она сильная, волевая и даже властная, очень хорошо подходит по энергетике ко знаку Льва. Посвятите октябрь тому, чтобы решиться на важный шаг, к которому вы давно готовились. Это ваше время!

Девам выпала Колесница – карта смены событий, впечатлений и мест. Все, что происходит в вашей жизни в этом октябре – это ваша заслуга и ваша ответственность. Не бойтесь перемен.

Двойка Монет – карта ловкости и маневрирования между двумя равноценными источниками силы. Это могут быть партнеры, работы, эмоции – все, что угодно. Таро советует вам сохранять легкость и не слишком разбрасываться. Решите, что для вас действительно важно.

Влюбленные – карта Таро, которую мечтают получить многие, а выпала она именно Скорпионам. Это знак любви и выбора, который необходимо сделать – выбора по любви. Идите туда, куда вас зовет ваше сердце.

Стрельцам выпал Туз Мечей – карта трезвого ума и твердого решения. Делайте ставку на интеллект и независимость в этом октябре, развивайте эти качества в себе, ищите их в других.

Восьмерка Чаш выпала Козерогам – это карта прощания с тем, что не сложилось. Подумайте, какие ваши надежды не оправдались, погорюйте немного и начинайте двигаться дальше – такой план на октябрь.

Водолеям выпала Восьмерка Мечей – карта внутренних ограничений, которые ложно воспринимаются как внешние. Октябрь станет месяцем пересмотра собственного отношения к себе и тому, как вы сами выстроили ту реальность, в которой сейчас находитесь.

Рыбам выпала одна из самых радостных карт Таро – Тройка Чаш. Октябрь станет периодом отдыха и бессмысленных, но таких наполняющих событий: встречи с друзьями, бесконечные разговоры и море любимой музыки. Напитайтесь как следует!

Дарья Лопушкова